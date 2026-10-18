Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Tăng trưởng cao phải trên nền tảng rất ổn định

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận, chiều 18-10. Ảnh: media.quochoi.vn

Tư duy, nhận thức và trách nhiệm đã chuyển biến rõ nét và tích cực

Khẳng định năm 2026 là năm tạo nền tảng cho sự phát triển của cả nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, tình hình 9 tháng năm 2026 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Nổi bật là sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong tư duy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Tư duy và phương pháp xử lý công việc có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả, trực tiếp, sâu sát thực tiễn.

Một điểm mới khác là phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ngày càng cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các kế hoạch được xây dựng chi tiết, bao quát các lĩnh vực từ hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế - xã hội đến văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Mỗi nhiệm vụ đều xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, thời hạn thực hiện và kết quả cần đạt được.

Thủ tướng cho biết, cách thức phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội cũng rất chặt chẽ.

Vấn đề thứ hai, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng rất quan trọng là hoàn thiện thể chế. Quốc hội đổi mới cách làm, đồng hành với các cơ quan chủ trì soạn thảo trong công tác thẩm tra; Chính phủ rất nghiêm túc, cầu thị tiếp thu lắng nghe ý kiến để hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

Điều quan trọng là chúng ta đang đi đúng hướng xây dựng thể chế không phải chỉ để xử lý “điểm nghẽn” mà thể chế để kiến tạo phát triển. Chúng ta có thể chế đầy đủ, thông thoáng, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế mới có thể kiến tạo phát triển, mới huy động được các nguồn lực cho tăng trưởng cho phát triển xây dựng đất nước

Vấn đề thứ ba đồng chí Lê Minh Hưng chỉ ra là điều hành vĩ mô để tạo nền tảng vững chắc. Thủ tướng Chính phủ cho rằng đây là cố gắng rất lớn trong điều hành vĩ mô, nếu lạm phát tăng thì thành quả tăng trưởng bị xói mòn và người dân không được hưởng thành quả tăng trưởng.

“Tăng trưởng cao để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải trên một nền tảng rất ổn định. Mục tiêu cho năm tới là phải tiếp tục kiên định nền tảng ổn định vĩ mô. Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp đồng bộ để bảo đảm kiểm soát được lạm phát, giữ được các cân đối lớn của nền kinh tế”, đồng chí Lê Minh Hưng nói.

Thủ tướng cho biết các chính sách giảm thu ngân sách đã giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, việc tập trung đầu tư các công trình, dự án giao thông trọng điểm ngoài đóng góp cho tăng trưởng sẽ giúp giảm chi phí logistic, người dân, doanh nghiệp hưởng lợi khi sử dụng hạ tầng.

Cùng với đó, Chính phủ quyết liệt giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Lấy ví dụ về lĩnh vực bất động sản, Thủ tướng cho biết đã thực hiện một số chính sách rất quyết liệt như, phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà cho thuê, lập tức thị trường nhà đất, nhà chung cư phải theo xu hướng đi xuống.

“Sau khi Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ giá đất, như vậy chắc chắn giá bất động sản sẽ giảm”, Thủ tướng nói và cho biết, các dự án Luật đang trình Quốc hội cũng như việc điều hành giá xăng, giá điện sẽ cắt giảm các khâu trung gian, từ đó giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, giúp tăng hiệu quả, năng suất và sức cạnh tranh để tăng giá trị nền kinh tế.

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: media.quochoi.vn

Đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nhấn mạnh nền kinh tế vẫn phải vận hành trên nền tảng tăng trưởng các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, đồng chí Lê Minh Hưng cho rằng áp dụng khoa học công nghệ nhằm mục tiêu nâng cao giá trị, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả của ngành nghề. Đối với các cơ quan nhà nước, khoa học công nghệ, dữ liệu để nâng cao năng lực quản trị, điều hành của các cấp chính quyền từ cơ sở cho đến Trung ương.

Với những mục tiêu đó, Thủ tướng cho biết sẽ đẩy nhanh tiến trình ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm gia tăng hiệu quả quản trị quốc gia và hiệu suất năng lực của nền kinh tế.

Với việc ban hành Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia, Thủ tướng cho biết đang giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm việc với các địa phương, bộ, ngành để hoàn thiện; từ căn cứ đó, các bộ, ngành và địa phương sẽ đầu tư cho hệ thống của mình để bảo đảm thống nhất về mặt tiêu chí kỹ thuật, kết nối.

“Khi có khung kiến trúc số, có dữ liệu, quy định pháp lý rồi, việc kết nối liên thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp thủ tục hành chính một một cửa là điều đương nhiên. Và như vậy, sau này người dân và doanh nghiệp chắc chắn không phải sử dụng lại giấy tờ nữa vì tất cả những dữ liệu đều có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành. Việc này cần phải có thêm thời gian chứ không thể ngay lập tức được”, Thủ tướng nói.

Về huy động nguồn lực, ngoài việc phải thực hiện giải ngân 100% đầu tư công và lựa chọn danh mục dự án thực sự hiệu quả và lan tỏa, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải huy động nguồn lực qua đầu tư tư nhân, qua nguồn vốn đầu tư nước ngoài và qua các nguồn vốn khác. Thủ tướng cũng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, những thủ tục nội bộ của các địa phương nhằm tạo môi trường cạnh tranh, thu hút được các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ tiếp tục xem xét đầu tư nâng cấp trường học ở các xã khó khăn. Trong năm tới sẽ tiến hành đầu tư các trung tâm y tế để tăng cường y tế cơ sở ở các xã biên giới và một số xã vùng khó khăn.

Thủ tướng cũng cho rằng muốn thúc đẩy tiêu dùng trong nước thì phải kích cầu nội địa. Dịp cuối năm là cơ hội để các địa phương thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.

Đối với vấn đề về an sinh xã hội, Thủ tướng cho rằng cần phân chia ra hai đối tượng: Những đối tượng bảo trợ suốt đời và những đối tượng có khả năng tham gia sản xuất để có phương pháp hỗ trợ phù hợp.

Với các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, không để bị động bất ngờ, chủ động trước các tình huống và tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư, nguồn lực và quan trọng nhất là kiến tạo môi trường hòa bình để đất nước phát triển.