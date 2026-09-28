Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Phát triển công nghệ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục, thông suốt. Thể chế đã được hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý đồng bộ. Trong năm 2026, Chính phủ đã trình Quốc hội 1 luật và ban hành 40 nghị định, 10 quyết định quy phạm pháp luật liên quan; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; đã hoàn thiện thể chế thông suốt từ luật đến các thông tư hướng dẫn phục vụ triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số tiếp tục có bước phát triển, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các chủ thể có liên quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ, vẫn còn các nhiệm vụ quá hạn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển công nghệ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng. Ảnh: chinhphu.vn

Chỉ đạo nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, tập trung triển khai quyết liệt bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về KHCN, ĐMST & CĐS báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-10-2026. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học công nghệ, trình Chính phủ trong tháng 10-2026.

Liên quan đến phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với các cơ sở dữ liệu đã được giao; trong đó đặc biệt tập trung ưu tiên, tạo chuyển biến rõ nét với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo, cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hoàn thành trước ngày 30-11-2026; đối với cơ sở dữ liệu bản án, quyết định, hoàn thành trước ngày 30-6-2027. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Khung quản trị dữ liệu, xác định rõ cơ quan chủ quản, trách nhiệm cập nhật; thực hiện đối soát định kỳ giữa các cơ sở dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng dữ liệu không thống nhất; hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ đã đề ra để triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trong đó ban hành khung kiến trúc số của bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 29-1-2027.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ KH&CN, Bộ Công an đẩy mạnh thu hút các dự án FDI quy mô lớn về trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao gắn với chuyển giao công nghệ và an ninh dữ liệu; đề xuất cơ chế ưu đãi, rút ngắn thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 11-2026. Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo triển khai quy hoạch, các dự án điện để bảo đảm đủ năng lượng cho phát triển, đặc biệt là cho các trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Đối với việc cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Đề án số 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục các vấn đề về an ninh mạng và triển khai đồng bộ học bạ, văn bằng chứng chỉ để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30-10-2026; chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30-10-2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID và đôn đốc, hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để công dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 66.22/NQ-CP về phát triển Công dân số, hoàn thành trước ngày 30-10-2026.

Bộ KH&CN khẩn trương hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID; hoàn thành trước ngày 15-10-2026.

Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương rà soát, đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm thuộc phạm vi quản lý với cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, hoàn thành trước ngày 31-10-2026.

Bộ Công an bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn; nâng cao hiệu năng, xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật; hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31-10-2026.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát các thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và 82 dịch vụ công thiết yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW đã được tái cấu trúc để cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hoàn thành trong tháng 12-2026.

Bộ Tư pháp đề xuất giải pháp tổng thể về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-10-2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ KH&CN khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22-9-2026 để sớm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, thí điểm định danh hàng không quốc tế tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số tiện ích xuyên biên giới.

*Thúc đẩy dữ liệu, dịch vụ công số và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Về phát triển KHCN, ĐMST, Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH&CN và các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế - xã hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện định kỳ trước ngày 30 hằng tháng. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng phương án thí điểm tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, trình cấp có thẩm quyền trong quý II-2027.

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu; khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học công nghệ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2026. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương nghiên cứu, rà soát ban hành quy định về hoạt động, cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hoàn thành trong quý I-2027.

Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu đổi mới mô hình liên kết "3 nhà" theo hướng các bộ ngành, doanh nghiệp chủ động đặt bài toán, viện, trường nghiên cứu, Nhà nước kiến tạo và chia sẻ rủi ro, tham gia một phần ngân sách; tập trung phát triển nhân lực theo các nhóm: Chuyên gia dẫn dắt; kỹ sư nghiên cứu và phát triển (R&D) - thiết kế - tích hợp; kỹ thuật viên sản xuất, vận hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11-2026.

Các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chủ động phát hiện, đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, xác định các bài toán lớn, sản phẩm và công nghệ trọng điểm; tăng cường hiệu quả, thực chất liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học; tham gia xuyên suốt từ xác định nhu cầu, đặt hàng, nghiên cứu, lựa chọn công nghệ, đầu tư, thử nghiệm đến tiếp nhận, làm chủ, thương mại hóa, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường.

Liên quan tới sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và các nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hạn chế tối đa chuyển nguồn; đồng thời điều chuyển vốn từ các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân chậm sang các bộ, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Bộ KH&CN, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp đột phá, mạnh hơn nữa; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn cấp bách về vấn đề tài chính, giải ngân kinh phí cho khoa học công nghệ.

Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế định giá, chuyển giao, góp vốn và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm, hoàn thành trong tháng 11-2026. Bộ KH&CN chủ trì phối hợp Bộ Tài chính rà soát, cập nhật bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Quyết định số 2244/QĐ-TTg; trong đó làm rõ các chỉ tiêu gắn với R&D, ứng dụng thương mại hóa, năng suất lao động, TFP và tác động tăng trưởng kinh tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12-2026.

Về thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội; rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tham gia trong toàn bộ quá trình; ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, huy động nguồn lực và đưa sản phẩm tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu, kết quả gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15-11-2026 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn quy trình, thủ tục cung cấp, quản lý, vận hành nền tảng số, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, hoàn thành trong quý I-2027.

Các địa phương trên cơ sở quy định hiện hành tiếp tục thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách như về thuế, mặt bằng… để khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thương mại hóa các sản phẩm có thể đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương, cơ quan nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 2 con số trong năm nay.