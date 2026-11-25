Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, gắn chặt xây dựng với thi hành pháp luật, bảo đảm tháo gỡ được khó khăn, đưa quy định vào cuộc sống, chuyển kết quả hoàn thiện thể chế thành động lực phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp.

Khối lượng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới rất lớn. Do vậy, các bộ, cơ quan được phân công chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo, hoàn thiện và trình; quyết tâm, phấn đấu ở mức cao nhất, không để nợ, chậm. Văn bản quy định chi tiết phải thể hiện đúng tinh thần cải cách của luật, đúng thẩm quyền và phạm vi được giao; không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định, làm giảm hiệu quả chính sách hoặc gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng chỉ đạo rà soát, thống nhất danh mục văn bản cần ban hành, nhất là những nội dung có hiệu lực sớm. Trong ngày 25-11-2026, hoàn thành rà soát, cập nhật danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ hai của Quốc hội gửi Bộ Tư pháp; xác định rõ nội dung được giao, thẩm quyền ban hành, cơ quan chủ trì, thời hạn trình và thời điểm có hiệu lực; làm rõ ngay các nhiệm vụ còn thiếu hoặc chưa thống nhất. Đối với các luật, nghị quyết có khối lượng nội dung quy định chi tiết lớn, có tính chất phức tạp, liên ngành hoặc có hiệu lực sớm, các bộ, cơ quan chủ động chuẩn bị nội dung, dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản, nhất là các bộ được giao khối lượng nhiệm vụ lớn tại Kỳ họp thứ hai của Quốc hội.

Quang cảnh cuộc họp.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng ngay từ khâu chuẩn bị; kế thừa kết quả nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật; hạn chế ban hành phân tán, trùng lặp; rà soát kỹ số lượng văn bản ban hành, tinh thần chung là một luật chỉ ban hành một văn bản hướng dẫn song cần linh hoạt, bảo đảm tính hợp lý của số lượng văn bản; rà soát kỹ quy định chuyển tiếp và hiệu lực văn bản hiện hành, bảo đảm thống nhất, khả thi, không để gián đoạn giải quyết công việc, tuyệt đối không tạo điểm nghẽn, rào cản mới.

Thủ tướng lưu ý, cần chuẩn bị đồng bộ điều kiện thi hành, không chỉ tập trung hoàn thành văn bản; tổ chức hướng dẫn, tập huấn, rà soát thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và hệ thống thông tin cần điều chỉnh; nhiệm vụ phân cấp cho địa phương phải gắn với nguồn lực và điều kiện thực hiện, nhất là ở cấp xã; tiếp nhận, xử lý kịp thời vướng mắc từ thực tiễn.

Với kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan để tổng hợp, chủ động tham mưu các công việc, nhiệm vụ cần triển khai, xác định rõ những văn bản nào cần ban hành mới, những văn bản cần bãi bỏ, những văn bản cần hợp nhất, thẩm quyền của các cơ quan, nhất là những văn bản cần ban hành từ nay đến cuối năm 2026 và cả năm 2027, gắn với xử lý triệt để các nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, hoạt động của người dân, doanh nghiệp, phân cấp, phân quyền…