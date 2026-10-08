Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

Trưa 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào và quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia.

Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với Lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia thời gian qua nhằm đưa quan hệ với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.