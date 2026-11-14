Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Hoàn thiện thể chế là vấn đề cốt lõi

Chiều ngày 12/11, sau khi phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trả lời chất vấn trực tiếp về các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Quan tâm đến nguồn lực cho tăng trưởng, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (đoàn Phú Thọ) đề nghị Thủ tướng cho biết các chính sách cụ thể để thu hút quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (đoàn Cần Thơ) cũng đặt vấn đề về huy động nguồn vốn lớn cho đầu tư công đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, vừa kiểm soát nguy cơ lạm phát, áp lực tỷ giá và bẫy nợ. Đại biểu Phan Duy Anh (đoàn Đà Nẵng) đề nghị làm rõ giải pháp, lộ trình phát triển các kênh vốn trung, dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều ngày 12/11/2026. Ảnh: Đức Thanh

Trả lời chung ba đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài và nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân, việc đầu tiên, quan trọng nhất là hoàn thiện thể chế.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ tập trung cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được thông qua. Đi cùng thể chế, Thủ tướng yêu cầu kiên định xây dựng, duy trì vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát tốt các cân đối lớn.

“Nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện; và không giữ được các cân đối vĩ mô thì sẽ xói mòn lòng tin, dẫn đến việc không thể huy động được”, Thủ tướng khẳng định.

Đối với nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã có đề án, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán. Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng các công cụ thu hút vốn đầu tư trung và dài hạn, tạo lập cơ sở, công cụ tài chính thuận lợi cho nhà đầu tư.

Doanh nghiệp chỉ yên tâm đầu tư khi quyền, lợi ích hợp pháp được đảm bảo

Vấn đề thể chế tiếp tục được Thủ tướng nhấn mạnh khi trả lời đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) về giải pháp nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã xây dựng nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, bài toán đầu tiên cũng chính là vấn đề thể chế.

Làm rõ thêm mối quan hệ giữa huy động nguồn lực và ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh điều cốt lõi đối với đầu tư công là đưa nguồn vốn vào đâu. Theo đó, Chính phủ tập trung xác định các dự án có tính lan tỏa, liên kết vùng, đầu tư vào hạ tầng thiết yếu. Khi xác định đúng số lượng dự án, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đẩy nhanh thi công, đồng tiền sẽ đi đúng mục đích, phục vụ tăng trưởng, kích hoạt nguồn lực đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài mà không gây bất ổn kinh tế vĩ mô.

Theo Thủ tướng, một khuôn khổ thể chế chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, đi cùng cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ sẽ kiến tạo hành lang pháp lý thông thoáng để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đây là yêu cầu tiên quyết mà Chính phủ đã và đang tiếp tục quyết liệt triển khai.

Vừa qua, bên cạnh ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Điều quan trọng là doanh nghiệp chỉ có thể yên tâm đầu tư khi ở trong một môi trường pháp lý mà các quyền và lợi ích hợp pháp của họ được pháp luật bảo đảm, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng phía Nhà nước phải hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách. Chính phủ đã ban hành, triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, Chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030, các chương trình xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, thực thi các hiệp định thương mại tự do và khuyến khích kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Đơn cử, trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đang trình Quốc hội xem xét, thông qua, có các cơ chế khuyến khích mạnh mẽ đối với doanh nghiệp nước ngoài cam kết chuyển giao công nghệ; tăng cường sử dụng nhà cung ứng là doanh nghiệp Việt Nam; đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cũng lưu ý, để tham gia chuỗi cung ứng, hợp tác hiệu quả với khối FDI và vươn ra toàn cầu, bản thân doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực, quyết tâm tự thân, cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh. Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành bằng các giải pháp ưu đãi thuế, đất đai, hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Nhà nước sẽ chủ động phối hợp với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học để đặt hàng nghiên cứu công nghệ, sản phẩm phục vụ ứng dụng trực tiếp cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa, với chi phí hợp lý.

Trả lời đại biểu Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An) về duy trì tăng trưởng cao gắn với kiểm soát lạm phát, Thủ tướng cho biết, cơ cấu nguồn lực đã được dự toán, xác định rõ, bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn lực từ doanh nghiệp và người dân trong nước, vốn FDI và vốn gián tiếp.

Việc lựa chọn dự án, kể cả đầu tư công và đầu tư tư nhân, phải đúng trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, phù hợp định hướng ưu tiên quốc gia; đồng thời triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ luôn xác định ưu tiên hàng đầu là củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, giữ vững giá trị đồng tiền Việt Nam, Thủ tướng khẳng định.

Năm 2027: Cần huy động khoảng 6 - 6,4 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội Báo cáo bổ sung tại phiên chất vấn chiều 12/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 6 - 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 36% - 38% GDP. Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 27% - 29%. Chính phủ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên, phát hành trái phiếu, huy động vốn ODA, nguồn tín dụng thương mại, mở rộng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh thu hút vốn tư nhân, dòng vốn FDI và phát triển thị trường vốn trung, dài hạn hiện đại. Về huy động nguồn lực năm 2026, Thủ tướng cho biết thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Tổng vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD; riêng tháng 10 xuất siêu đạt 7,31 tỷ USD. Đáng chú ý, mặc dù đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn trên 366.000 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí, thu ngân sách nhà nước 10 tháng vẫn ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách, cho thấy cơ cấu và chất lượng nguồn thu ngày càng bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả này khẳng định sự tăng trưởng mạnh mẽ, rất thực chất của nền kinh tế dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định.