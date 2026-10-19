Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không để giá nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tăng đột biến

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận, sáng 19-10. Ảnh: VT

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mong muốn các đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến về 4 vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Cụ thể về phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; về tham dự trả giá và tiền đặt trước; về đấu giá trực tuyến và bước giá; kết quả đấu giá, hậu quả pháp lý và bảo vệ người mua được tài sản đấu giá.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản có liên quan chặt chẽ đến các luật chuyên ngành khác, do đó phải rà soát thật kỹ.

Lấy ví dụ như Luật Đất đai quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, khi tiến hành đấu giá đất, trình tự, thủ tục và giá đất theo quy định của Luật Đất đai tới đây do các địa phương quyết định khung giá đất và hệ số.

“Mục đích cuối cùng là quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường bất động sản là giá nhà, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho những đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp phải được quản lý giá rất chặt chẽ, không để tăng giá đột biến. Như vậy thì đối tượng chính sách và người thu nhập thấp mới có thể tiếp cận được nhà ở thông qua chính sách mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ. Ảnh: VT

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng vấn đề đấu giá rất quan trọng vì khi tiến hành đấu giá, giao đất cho nhà đầu tư với các thủ tục, cơ chế chính sách đi kèm với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, chuỗi quy định pháp luật phải gắn kết rất chặt chẽ với nhau.

Bên cạnh Luật Đấu giá tài sản, Thủ tướng cho rằng khi triển khai những nội dung quy định của Luật Đất đai, có những vấn đề liên quan đến đấu giá nhưng có những vấn đề lại liên quan đến đấu thầu thì phải thực hiện trình tự, thủ tục theo Luật Đấu thầu.

“Nếu Luật và các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, cụ thể thì các địa phương rất khó áp dụng”, Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải rà soát kỹ lưỡng hệ thống pháp luật liên quan đến đấu giá trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật.