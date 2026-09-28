Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải đo đếm bằng kết quả tăng trưởng cụ thể

Các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự phiên họp trực tuyến. Ảnh: Công Nghĩa

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy dự phiên họp trực tuyến. Ảnh: Công Nghĩa

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Đồng Nai có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP cả nước đã đạt mức tăng trưởng 8,8%, vì vậy 6 tháng cuối năm phải phấn đấu quyết liệt để tăng trưởng đạt xấp xỉ 12% mới hoàn thành mục tiêu cả năm. Các động lực truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn có vai trò quan trọng; tuy nhiên, tăng trưởng không chỉ dựa vào vốn, lao động chi phí thấp, bởi sẽ không thể đạt tăng trưởng 2 con số liên tục và bền vững. Giải pháp hiệu quả là phải thúc đẩy tăng năng suất lao động và điều này chỉ có thể đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là động lực hỗ trợ mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp, đo đếm được bằng các kết quả tăng trưởng cụ thể, đặc biệt là đóng góp trực tiếp vào việc tăng năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các đại biểu thành phố Đồng Nai tham dự phiên họp trực tuyến. Ảnh: Công Nghĩa

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý: Không lấy số văn bản, số lượng đề tài, số nền tảng làm thước đo mà phải lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương, GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào có kết quả. Đồng thời, chuyển trọng tâm từ Chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số; đánh giá lại khả năng thực hiện từng mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.

Từ định hướng của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo của Ban Chỉ đạo, đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lớn của đất nước đã trình bày tham luận, làm rõ hơn hiệu quả đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả tích cực trong việc kiện toàn thể chế, phát triển hạ tầng số và triển khai Đề án 06. Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra các điểm nghẽn lớn như: tình trạng nợ đọng nhiệm vụ, chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, giải ngân kinh phí thấp và rủi ro về an ninh mạng. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ, tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; lãnh đạo các cơ quan, địa phương không được “khoán trắng” cho bộ phận chuyên môn mà phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ.

Về những nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tạo đột phá trong liên thông cơ sở dữ liệu; khẩn trương hoàn thiện, kết nối 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu (y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đất đai) với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đồng thời chấm dứt tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ thủ công. Song song đó, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ chiến lược bằng việc phát huy tối đa mô hình liên kết “3 nhà” (Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp).

Các bộ, ngành chủ động “đặt hàng” những bài toán cụ thể nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ phục vụ thiết thực cho công tác quản lý và phát triển thị trường. Đồng thời, siết chặt kỷ luật an toàn thông tin, bắt buộc hoàn thành phê duyệt hồ sơ và triển khai các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng theo cấp độ ngay trong tháng 10-2026.

Lãnh đạo các sở, ngành của thành phố Đồng Nai tham dự phiên họp. Ảnh: Công Nghĩa

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính khẩn trương gỡ bỏ mọi rào cản thể chế, hoàn thiện chính sách hỗ trợ người làm chuyên trách chuyển đổi số, điều chuyển linh hoạt nguồn vốn chậm giải ngân và xử lý dứt điểm 37 nhiệm vụ đang quá hạn. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ chuyên ngành đẩy nhanh tốc độ làm sạch, đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu cốt lõi lên hệ thống VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm loại bỏ triệt để thủ tục giấy tờ hành chính. Bộ Tài chính, Bộ Công thương cùng các cơ quan thiết lập cơ chế đặc thù thu hút dòng vốn FDI vào các trung tâm dữ liệu lớn gắn với quy hoạch năng lượng điện, đảm bảo toàn hệ thống an toàn an ninh mạng một cách nghiêm ngặt nhất.