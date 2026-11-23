Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp, đồng thời lắng nghe, giải đáp kiến nghị của cử tri

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp và các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, sở, ngành địa phương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính ở Hội trường Nhà văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng, kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tham dự Hội nghị

Báo cáo với các cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 2 vừa qua, đại biểu Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho biết, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với cường độ cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, vượt mức đề ra so với chương trình thông qua đầu Kỳ họp. Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Góp phần tạo nên dấu ấn tại Kỳ họp, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có 186 lượt phát biểu thảo luận, gửi nhiều văn bản đến Tổng Thư ký Quốc hội với 46 ý kiến về các nội dung tại Kỳ họp và 4 lượt đại biểu chất vấn Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng: Tài chính, Khoa học và Công nghệ…

Cử tri Hải Phòng kiến nghị khơi thông nguồn lực, phát huy lợi thế địa phương

Tại Hội nghị, các cử tri trên địa bàn thành phố Hải Phòng bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất trí cao với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm khơi thông nguồn lực, phát huy lợi thế địa phương và nâng cao đời sống nhân dân.

Tại Hội nghị, nhiều cử tri đánh giá cao hoạt động tích cực của Quốc hội và đóng góp tiêu biểu, bám sát thực tiễn của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, nhất là trong công tác lập pháp, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế

Cử tri Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương (cũ) ở phường Tân Hưng nhận định năm 2026 đất nước đạt nhiều thành tựu nổi bật, trong đó kinh tế tăng trưởng cao, thu ngân sách khởi sắc, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong dân tăng, tổ chức bộ máy được cải thiện, an sinh xã hội vững chắc, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao.

Cử tri đánh giá cao sự đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Lê Minh Hưng trên các lĩnh vực cải cách thể chế, hành chính, chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thuế hộ kinh doanh và khởi động lại nhiều dự án bất động sản.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương (cũ) ở phường Tân Hưng đánh giá cao sự đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Lê Minh Hưng trên các lĩnh vực cải cách thể chế, hành chính, chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thuế hộ kinh doanh và khởi động lại nhiều dự án bất động sản

Cử tri kiến nghị Chính phủ có giải pháp đột phá huy động hiệu quả nguồn vốn trong nhân dân, chuyển nguồn lực tích lũy trong xã hội thành vốn phục vụ đầu tư phát triển đất nước; xây dựng các kênh đầu tư minh bạch, an toàn, tạo niềm tin để người dân yên tâm tham gia và được hưởng lợi từ thành quả tăng trưởng.

Cử tri cũng đề nghị xây dựng chương trình hành động dài hạn, có lộ trình và nguồn lực cụ thể nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ và người lao động, hướng tới hình thành đội ngũ lao động thành thạo ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế trong 10 - 15 năm tới.

Đánh giá cao công tác lập pháp và điều hành của Trung ương, cử tri Phạm Văn Song, công tác tại Sở Tư pháp Hải Phòng, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật; cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với các địa phương có lợi thế, trong đó có Hải Phòng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; cần hoàn thiện cơ chế về tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch, hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, khu kinh tế và liên vùng nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh.

Cử tri Trần Văn Tưởng ở xã Tuệ Tĩnh đề nghị Chính phủ có chính sách tín dụng phù hợp chu kỳ sản xuất nông nghiệp; thành phố đầu tư đồng bộ thủy lợi, điện, giao thông nội đồng, công nghệ bảo quản; củng cố hợp tác xã, tăng cường cán bộ kỹ thuật "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ chi phí kiểm nghiệm, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc

Ở góc độ sản xuất nông nghiệp, cử tri Trần Văn Tưởng ở xã Tuệ Tĩnh đánh giá cao nỗ lực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.

Theo cử tri, Hải Phòng sau hợp nhất có điều kiện phát triển nền nông nghiệp đa dạng với các sản phẩm chủ lực song chuyển dịch sang nông nghiệp chất lượng cao còn gặp rào cản do sản xuất nhỏ lẻ thiếu đồng bộ về giống, vốn, kỹ thuật, chứng nhận và đầu ra. Cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách tín dụng phù hợp chu kỳ sản xuất nông nghiệp; thành phố đầu tư đồng bộ thủy lợi, điện, giao thông nội đồng, công nghệ bảo quản; củng cố hợp tác xã, tăng cường cán bộ kỹ thuật "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ chi phí kiểm nghiệm, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp nông dân tăng thu nhập, yên tâm gắn bó với đồng ruộng.

Các cử tri phát biểu tại Hội nghị

Các cử tri cũng tập trung đề nghị thành phố Hải Phòng đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội gắn đồng bộ với trường học, nhà trẻ, y tế, giao thông và dịch vụ thiết yếu; công khai thông tin, điều kiện, giá nhà, bảo đảm người lao động dễ tiếp cận; quan tâm tạo việc làm bền vững cho thanh niên, gắn đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp; huy động chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các nhiệm vụ phát triển cụ thể; hỗ trợ đầu ra nông sản thông qua đa dạng hóa thị trường, phát triển chế biến, bảo quản, logistics và liên kết tiêu thụ…

Tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng tiếp thu, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc của cử tri Hải Phòng. Thủ tướng khẳng định những ý kiến của cử tri có ý nghĩa rất quan trọng, chỉ ra nhiều bất cập, điểm nghẽn từ thực tiễn và đã được Kỳ họp Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến, tháo gỡ thể chế.

Thủ tướng cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tiến hành ngay sau Hội nghị Trung ương 4 với trọng tâm là công tác lập pháp, cụ thể hóa các chiến lược, chính sách của Đảng, giải quyết, xử lý những vấn đề thực tiễn cấp bách và tập trung làm sao để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hướng tới một mục tiêu xuyên suốt là phát triển để phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định những ý kiến của cử tri có ý nghĩa rất quan trọng, chỉ ra nhiều bất cập, điểm nghẽn từ thực tiễn và đã được Kỳ họp Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến, tháo gỡ thể chế

Về kết quả Kỳ họp thứ 2 vừa qua, theo Thủ tướng, việc xây dựng thể chế đã đảm bảo được tính thống nhất của hệ thống chính sách, tạo chuyển biến rõ ràng trong môi trường phát triển và chất lượng phục vụ với trọng tâm là giải phóng, khơi thông nguồn lực, triệt để tháo gỡ các điểm nghẽn và cuối cùng mục đích quan trọng nhất là hoàn thiện thể chế để kiến tạo trong giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu, thách thức đặt ra rất cao đối với Quốc hội và Chính phủ.

Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân như: an ninh dữ liệu, định danh và xác thực điện tử, sở hữu trí tuệ, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân sách nhà nước, đầu tư... Quốc hội cũng xem xét, quyết định các giải pháp tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, tăng cường kết nối vùng khó khăn, đầu tư các dự án giao thông trọng điểm; đồng thời ban hành nhiều quy định nhằm bảo đảm cuộc sống an ninh, an toàn cho nhân dân trên các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, lao động, bảo vệ trẻ em, phòng chống tội phạm và giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đặt yêu cầu đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu quả quản trị điều hành quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng gây áp lực lớn lên giá cả, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, linh hoạt các chính sách để ổn định giá trị đồng tiền và kiểm soát lạm phát

Về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục tình trạng chồng chéo trong các ưuy định pháp luật, qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.

Cùng với đó, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng gây áp lực lớn lên giá cả, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, linh hoạt các chính sách để ổn định giá trị đồng tiền và kiểm soát lạm phát. Trong 10 tháng đầu năm 2026, ngân sách nhà nước đã miễn, giảm và gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất với tổng giá trị trên 366.000 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất.

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng của năm đạt 9,01%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt khoảng 3,11 triệu tỷ đồng (tăng 15,1%); giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 708.000 tỷ đồng (vượt 74% kế hoạch năm, tăng gần 20% về tỷ lệ so với cùng kỳ); thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt xỉ 55 tỷ USD (tăng 74%), vốn thực hiện đạt trên 24 tỷ USD (tăng 13,1%); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng (bằng 96,4% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ), trong đó thu nội địa chiếm trên 86%.

Chính phủ cũng đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân; triển khai chính sách miễn học phí, thống nhất một bộ sách giáo khoa và đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền cũng như các địa bàn khó khăn. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại được bảo đảm; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam được tăng cường rất mạnh mẽ; lòng tin chiến lược với rất nhiều đối tác được củng cố, tạo dựng cục diện hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2027 và phát triển hạ tầng liên vùng sau hợp nhất

Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng với sự điều hành giám sát của Quốc hội và sự vào cuộc một cách quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng đã quán triệt và tổ chức thực tiễn đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo để đưa từ chủ trương sang hành động và có kết quả cụ thể với những kết quả quan trọng và khá toàn diện, từng bước củng cố được nền tảng vững chắc cho tăng trưởng cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các nguồn cung thiết yếu, gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Đề cập tới nhiệm vụ trong năm 2027 có ý nghĩa bản lề, tạo đà, thế và lực thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung huy động đầy đủ các nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua đẩy mạnh đầu tư công, thu ngân sách, phát hành trái phiếu, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát huy các trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực; xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh theo diễn biến tình hình.

Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các nguồn cung thiết yếu, gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, không để chậm trễ gây ách tắc hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, phường; tháo gỡ vướng mắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công.

Đối với Hải Phòng, Thủ tướng đánh giá thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục có giải pháp quyết liệt hoàn thành, phấn đấu vượt các mục tiêu tăng trưởng, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, phát triển công nghiệp và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các dự án có đóng góp lớn. Bên cạnh đó, Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng liên vùng, cảng biển, sân bay, logistics, tăng cường kết nối giữa khu vực Hải Phòng và Hải Dương trước đây; phát triển công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng trong nước, thúc đẩy doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi; quan tâm đầu tư các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động, góp phần bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, kết quả cụ thể và thông tin lại với cử tri thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nguồn lực, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở, đầu tư, ngân sách, phát triển doanh nghiệp và điện lực.

Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, kết quả cụ thể và thông tin lại với cử tri thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội

Về các đề xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng cho biết Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng phù hợp với đặc thù sản xuất; thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường chính ngạch, giảm phụ thuộc vào các thị trường dễ biến động; tăng cường cập nhật, cảnh báo các quy định về hàng rào kỹ thuật, kiểm dịch, an toàn thực phẩm; triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản, kết nối thông tin thị trường với vùng sản xuất; thúc đẩy liên kết hợp tác xã, sản xuất, tiêu thụ, đầu tư hạ tầng, chế biến và bảo quản nông sản.

Nhấn mạnh yêu cầu huy động các nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng nêu rõ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin của nhà đầu tư; phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng và các trung tâm tài chính quốc tế; đầu tư công tiếp tục được cơ cấu theo hướng giảm số lượng dự án, tập trung vào các công trình trọng điểm, liên vùng, có tính kết nối và sức lan tỏa; thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, gắn với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Chính phủ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách, bảo đảm đồng bộ hạ tầng trường học, y tế và các thiết chế thiết yếu...

Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục triển khai các đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, người lao động; hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn; thúc đẩy phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và kinh tế bạc.

Liên quan đến các ý kiến về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhà ở và việc làm, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và hạ tầng số, kết nối liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương, tái cấu trúc quy trình trên môi trường số, hướng tới cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những giấy tờ, dữ liệu đã có. Chính phủ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách, bảo đảm đồng bộ hạ tầng trường học, y tế và các thiết chế thiết yếu...

Thủ tướng tin tưởng, trong thời gian tới với hệ thống các quy định pháp luật đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành, các bộ, ngành, các địa phương, trong đó có thành phố Hải Phòng, sẽ tiếp tục triển khai để thực hiện một cách tốt hơn các mục tiêu phát triển; mong cử tri Hải Phòng tiếp tục đóng góp ý kiến tâm huyết và trách nhiệm để xử lý những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước cũng như của thành phố Hải Phòng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu thay mặt lãnh đạo thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri ngay sau Kỳ họp thứ 2; trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị và chỉ đạo những nhiệm vụ quan trọng đối với thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Ngay sau Hội nghị, thành phố sẽ cụ thể hóa những nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và tiến độ thực hiện; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đối với những vấn đề liên quan.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu mong muốn Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng để thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Trung ương tin tưởng giao phó và niềm tin, kỳ vọng của cử tri, nhân dân gửi gắm.