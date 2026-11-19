Dù sinh sống, học tập và làm việc xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung và thủ đô Vientiane nói riêng luôn hướng về cội nguồn, không ngừng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.