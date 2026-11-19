Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư chúc mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng các thành viên thị trường.
Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026):
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-gui-thu-chuc-mung-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-nganh-chung-khoan-viet-nam-207234.html