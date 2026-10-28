Cùng dự có lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP.HCM và các địa phương của Việt Nam; đại diện Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đại diện các Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại các quốc gia.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức vô cùng lớn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Bên cạnh các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen và phức tạp, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu.Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ, không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương. Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao

Trong giai đoạn phát triển mới, chỉ có đoàn kết và hợp tác, cùng chia sẻ trách nhiệm và hành động, cùng kết nối thị trường và nguồn lực, kết nối tri thức, công nghệ và con người mới có thể mang lại cho các quốc gia sự phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc và biến động.

Đồng thời, hợp tác cũng không chỉ dừng ở các tuyên bố hay cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên, quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đơn vị đồng thương hiệu tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự Phiên toàn thể cấp cao

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược 100 năm đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, tập trung đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lĩnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế trong giai đoạn mới.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Việt Nam xác định thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy, phát triển phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đối thoại nhận diện các động lực tăng trưởng mới, định vị vai trò của Việt Nam trong mạng lưới hợp tác và phát triển quốc tế trong giai đoạn tới

Với tinh thần đó, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ đổi mới và hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển nhằm mở ra không gian phát triển mới; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế và tạo điều kiện để các địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt phát huy đầy đủ tiềm năng.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các quyết sách, chiến lược về phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo lao động chất lượng cao. Khuyến khích mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

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Những định hướng trên thể hiện một thông điệp nhất quán, Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư công nghệ mới, mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, là mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển và những động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Trân trọng những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, đối với mỗi đề xuất khả thi, Chính phủ sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với mỗi dự án tiềm năng sẽ có lộ trình để thúc đẩy cụ thể; đối với mỗi vướng mắc sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời để kiến tạo thể chế và môi trường phát triển trong kỷ nguyên mới.