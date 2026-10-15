Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm cho Ban Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chương trình có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm” do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu ý kiến khai mạc chương trình, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, chương trình gặp mặt, đối thoại với thanh niên là một dịp rất ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng lắng nghe, những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng nêu rõ, Bác Hồ đã từng căn dặn: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên". Trách nhiệm của thanh niên hôm nay không chỉ là học tập, rèn luyện mà còn là tiên phong với những thay đổi quan trọng để đất nước phát triển hơn, mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định thanh niên là lực lượng quan trọng, là rường cột của nước nhà, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo với các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Điều đó được thể hiện sâu sắc trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Bộ trưởng tin rằng, với tinh thần mạnh mẽ, khát vọng, sáng tạo, dấn thân và không ngại khó khăn, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Những tiết mục văn nghệ trẻ trung, đặc sắc được biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương, chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống, có tác động sâu sắc, tích cực, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên; nhất là trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, với ý nghĩa đó, buổi đối thoại được đặt ra với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, đồng chí đề nghị các bạn đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra những ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ những kinh nghiệm và đóng góp giá trị để Chính phủ, các bộ, ngành có thể tiếp thu, nghiên cứu và xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu tham dự chương trình vì có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; đồng thời tích cực cống hiến vì cộng đồng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu ý kiến khai mạc chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ đề của chương trình đối thoại tập trung các vấn đề chính: nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo và vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên Việt Nam. Theo đó, các bạn đoàn viên đã đặt nhiều câu hỏi đến lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chú trọng vào: Những giải pháp trọng tâm nào để hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; Những cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đánh giá sản phẩm để những nhà khoa học trẻ được trao cơ hội và đóng góp; Giải pháp để khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên; Giáo dục Việt Nam cần thay đổi những gì để người học được trang bị đúng những năng lực mà thị trường lao động tương lai cần; Những điểm nghẽn về đất đai, vốn, công nghệ, thị trường và liên kết chuỗi cần được ưu tiên tháo gỡ; Thanh niên đóng vai trò như thế nào trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Doanh nghiệp trẻ cần tập trung nâng cao những năng lực nào; Những giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại, tiêu chuẩn và kết nối chuỗi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu. Tổ chức Đoàn sẽ có những giải pháp gì để phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong chặng đường phát triển mới của đất nước, đâu là những cơ hội lớn nhất để thế hệ trẻ hôm nay được cống hiến, sáng tạo và tạo nên dấu ấn của thế hệ mình?