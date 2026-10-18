Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas

Trụ sở Chính phủ, nơi diễn ra Lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein. (Ảnh: Thành Long)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10/2026. (Ảnh: Thành Long)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Thành Long)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Thành Long)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung trước khi tiến vào Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Toàn cảnh Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)