Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị LCMV lần thứ 12
Chiều ngày 28/11, tại Hà Nội, trong vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị CLMV lần thứ 12.
Tham dự Hội nghị CLMV lần thứ 12 có Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith.
Hội nghị CLMV lần thứ 12 có chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.
Lần đầu tiên đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế được mời tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước thành viên và đại diện một số đối tác khu vực, tổ chức quốc tế được mười tham dự Hội nghị CLMV 12. Ảnh: Đức Thanh
Các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung và hai phụ lục về các sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh CLMV và Hành trình di sản CLMV. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV sang cho Campuchia.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-chu-tri-hoi-nghi-lcmv-lan-thu-12-207680.html