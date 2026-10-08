Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026

Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu đại diện thanh niên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên khuyết tật.

Nội dung đối thoại tập trung đánh giá kết quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, nhất là các chính sách liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng sẽ trao đổi về cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề cho thanh niên; tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. (Ảnh minh họa: Hội LHTN Việt Nam)

Đồng thời, chương trình tập trung vào các giải pháp hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiếp cận thông tin thị trường lao động, vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Một nội dung quan trọng khác là trao đổi về giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; khuyến khích thanh niên tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế, qua đó phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Chương trình cũng tiếp nhận, trao đổi và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên thuộc phạm vi đối thoại; đối với những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp xử lý, các cơ quan có thẩm quyền sẽ trao đổi, giải đáp và định hướng giải quyết sau chương trình. Kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên được theo dõi, đôn đốc và tổng hợp.

Với chủ đề thiết thực, gắn với những vấn đề thanh niên quan tâm và yêu cầu phát triển đất nước, Chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026” được kỳ vọng tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp, thực chất giữa người đứng đầu Chính phủ với thanh niên; qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, chủ động tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.