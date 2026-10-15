Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chương trình do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên một đại biểu thanh niên vượt khó vươn lên tham dự Chương trình đối thoại - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng tham dự, có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, cùng 300 đại biểu thanh niên - đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, phát biểu khai mạc Chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc Chương trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: "Trong thời gian qua, đất nước chúng ta đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế số. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ blockchain được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, giúp nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình làm việc. Chính phủ và doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các nền tảng số vào quản lý, sản xuất và dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngày càng sôi động, thu hút sự tham gia của nhiều tài năng trẻ với những ý tưởng đột phá. Những thành tựu này đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Chương trình gặp mặt, đối thoại với thanh niên hôm nay là dịp rất ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng lắng nghe, những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta!

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bác Hồ đã từng căn dặn: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên". Trách nhiệm của thanh niên hôm nay không chỉ là học tập, rèn luyện mà còn là tiên phong với những thay đổi quan trọng để đất nước phát triển hơn, mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định thanh niên là lực lượng quan trọng, là rường cột của nước nhà, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc. Điều đó được thể hiện sâu sắc trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021–2030. Tôi tin rằng, với tinh thần mạnh mẽ, khát vọng, sáng tạo, dấn thân và không ngại khó khăn, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương, chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống, có tác động sâu sắc, tích cực, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên; nhất là trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, với ý nghĩa đó, buổi đối thoại hôm nay được đặt ra với chủ đề: "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm", tôi đề nghị các bạn đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra những ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ những kinh nghiệm và đóng góp giá trị để Chính phủ, các bộ, ngành có thể tiếp thu, nghiên cứu và xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa và quà chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau phát biểu khai mạc Chương trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tặng hoa và quà chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cũng trân trọng tặng quà Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhân dịp này, để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực học tập, nghiên cứu, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; đồng thời tích cực cống hiến vì cộng đồng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước của thanh niên, Thủ tướng Chính phủ cũng tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại buổi đối thoại, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu cũng đã xem phóng sự với chủ đề: Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành đối thoại với thanh niên - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp chủ trì, điều hành Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương với thanh niên Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức trẻ, đóng góp vào tăng trưởng và tạo việc làm.

Đại biểu Nguyễn Thị Như Quỳnh, Kỹ sư Công ty cổ phần nghiên cứu, phát triển và ứng dụng robot hình người Vindynamics: Từ thực tế công việc, cháu nhận thấy thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của AI, tự động hóa và chuyển đổi số; nhiều công việc truyền thống thay đổi hoặc mất đi, trong khi những việc làm mới lại đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Cháu được biết hiện nay còn khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm. Cháu xin hỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thời gian tới cần tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên?

Đại biểu Nguyễn Thị Như Quỳnh, Kỹ sư Công ty cổ phần nghiên cứu, phát triển và ứng dụng robot hình người Vindynamics, đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải: Thị trường lao động của chúng ta hiện nay biến đổi rất nhanh và sâu sắc từ khoa học công nghệ. Như chúng ta đã biết, Việt Nam hiện nay đang tăng tốc mạnh trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đặc biệt AI đã tác động rất mạnh mẽ đến lao động, việc làm. Theo các nghiên cứu, phát triển của AI hiện nay đang thay đổi trình độ của người lao động, tạo ra những việc làm mới, nhưng bên cạnh đó cũng làm khó khăn cho một bộ phận người lao động, nhất là những người lao động chưa qua đào tạo, không theo kịp tiến bộ khoa học công nghệ.

Điều này rất rõ, như bạn đặt vấn đề, hiện Việt Nam còn tới 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong quý III/2026, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 15-24 tuổi chiếm 9,07% và cao hơn 4 lần so với tỉ lệ thất nghiệp chung của cả nước hiện nay (2,22%). Trong số đó, thanh niên "ba không", tức là số thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập, không tham gia đào tạo, có tới 1,6 triệu người và chiếm 11,2%. Mặc dù cao như vậy, nhưng nếu so sánh với mức bình quân của toàn cầu thì vẫn thấp hơn. Mức bình quân của toàn cầu hiện nay với đối tượng này là tới 20%, đối với khu vực Đông Nam Á là 16%.

Từ đó chúng tôi xác định có mấy nguyên nhân chính: Thứ nhất là do cơ cấu trong đào tạo, chất lượng đào tạo của chúng ta thời gian qua còn có những hạn chế. Đặc biệt là còn "lệch pha" rất lớn giữa đào tạo với nhu cầu lao động của thị trường.

Thứ hai là cơ hội tiếp cận giáo dục, tiếp cận thông tin về việc làm, nghề nghiệp của thanh niên còn hạn chế, nhất là với thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Nguyên nhân thứ ba là một bộ phận thanh niên hiện nay còn thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng trong tiếp cận nghề nghiệp, việc làm và chưa nỗ lực trong tìm kiếm việc làm. Thậm chí trong số đó, có một bộ phận thanh niên còn tâm lý không muốn tìm việc làm, không muốn làm việc do bảo bọc từ gia đình. Đó là nguy cơ lãng phí về nguồn nhân lực trẻ, tạo áp lực cho hệ thống an sinh xã hội của chúng ta trong một thời gian dài.

Chúng tôi cũng đã nghiên cứu và có những giải pháp cơ bản thế này:

Giải pháp chung là phải nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhận thức của thanh niên về học tập, đào tạo, nhất là học nghề và xác định việc làm cho chính bản thân mình. Điều này rất quan trọng, phải có nhận thức đúng để chúng ta có định hướng đúng.

Thứ hai, phải tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo thêm nhiều việc làm mới, nhiều chỗ làm mới cho người lao động, trong đó có thanh niên. Đây là một giải pháp rất quan trọng. Từ đó để phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn, bền vững hơn, cũng chính là tạo việc làm bền vững cho người lao động.

Thứ ba, phải tiếp tục đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng nghề cho người lao động, trong đó có thanh niên, nhất là về công nghệ thông tin gắn với nhu cầu của thị trường lao động theo chuyển đổi số hiện nay.

Về phía Bộ Nội vụ, theo chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ Nội vụ đang tiếp tục thực hiện mấy giải pháp: Một là tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề lao động, việc làm.

Đặc biệt trong này có Kết luận 62 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại, hiệu quả trong tình hình mới; Thông báo Kết luận số 123 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về các giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị và vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đào tạo nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể trong thực tế.

Thứ hai, chúng tôi chủ động nắm bắt, theo dõi diễn biến của thị trường lao động cả trong nước, ngoài nước để nâng cao chất lượng phân tích thông tin, dự báo thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và sàn giao dịch việc làm quốc gia để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo đào tạo, nhất là dạy nghề, luôn phải gắn với thị trường lao động. Bộ Nội vụ là cơ quan phối hợp quản lý về lao động, việc làm nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận chức năng đào tạo, trong đó có cả đào tạo nghề, dạy nghề. Giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ phải gắn kết với nhau để đảm bảo cung - cầu lao động, đào tạo phải sát với thị trường lao động.

Thứ tư là chỉ đạo nâng cao chất lượng lao động thanh niên làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chúng ta đang có những chương trình đưa lao động đi làm việc nước ngoài, những chương trình này phải hết sức thiết thực.

Thứ năm là chỉ đạo cho các tổ chức dịch vụ việc làm công phối hợp với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhất là đối với học sinh sinh viên mới ra trường.

Đây là những giải pháp cụ thể hiện nay Bộ Nội vụ đang thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Thùy Chi, đồng sáng lập - Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh: Cháu là một thanh niên đang khởi nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội. Từ thực tế xây dựng mô hình, cháu hiểu rằng muốn tiếp cận được vốn thì doanh nghiệp trước hết phải có sản phẩm tốt, có thị trường. Tuy nhiên, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên còn khó tiếp cận các nguồn vốn. Cháu xin lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, giải pháp nào để khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thùy Chi, đồng sáng lập-Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn: Trước hết Bộ Tài chính đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng và trách nhiệm với cộng đồng của thanh niên Việt Nam. Để khát vọng đó thành hiện thực, phải có những điều kiện đi theo, trong đó có tiếp cận nguồn lực cũng như có môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.

Thời gian qua, thực hiện tinh thần của Nghị quyết 68 về hỗ trợ cho phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như báo cáo Quốc hội một số chính sách về tài chính, thuế, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là đối tượng doanh nghiệp các bạn thanh niên rất quan tâm. Trong đó có nhiều chính sách về thuế như nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên trên 1 tỷ đồng, cũng như giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đối tượng có doanh thu hằng năm dưới 10 tỷ đồng. Triển khai gia hạn cũng như miễn giảm nhiều khoản thuế đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có nhiều chính sách tín dụng ưu đãi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có doanh nghiệp của các bạn trẻ, tiếp cận với nguồn lực tín dụng.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đánh giá, sự tiếp cận nguồn lực từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có doanh nghiệp của các bạn trẻ, còn khó khăn. Chúng ta có 98% doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, mới tiếp cận được 19-20% về nguồn lực.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung, cũng như doanh nghiệp của doanh nhân thanh niên khởi nghiệp, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ để báo cáo và trình ra Quốc hội Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại kỳ họp tháng 10/2026. Trong đó, tập trung vào một số điểm:

Thứ nhất, sẽ đa dạng và đồng bộ nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong dự thảo Luật lần này, tiếp cận tín dụng đa dạng hơn và linh hoạt hơn, không chỉ căn cứ vào tài sản mà còn căn cứ vào nhiều yếu tố khác như đánh giá doanh thu, hiệu quả sản xuất kinh doanh… Dự thảo Luật cũng đưa ra định hướng để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Đây là những thế mạnh của các bạn trẻ trong khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, để nâng cao tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp thì các doanh nghiệp này cũng được hỗ trợ nâng cao quản trị và minh bạch về chuẩn hóa sổ sách tài chính cũng như về mặt hệ thống thông tin.

Thứ hai, sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư và hệ sinh thái kinh doanh, cũng như kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn kể cả trong và ngoài nước, kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các trường, các viện nghiên cứu...

Đồng thời, thu hút nguồn lực xã hội không chỉ tăng lượng vốn cho khởi nghiệp, mà còn giúp cho các doanh nghiệp trẻ tiếp cận được kinh nghiệm quản lý, công nghệ, mạng lưới đối tác và cơ hội mở rộng thị trường. Đây cũng là một điểm hạn chế của các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ. Do vậy, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là của các bạn trẻ, trong tiếp cận thị trường.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách nhằm giảm bớt thủ tục và chi phí khởi nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ phát triển, như rút ngắn thời gian về mặt thủ tục hành chính, giảm chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí logistics… Cũng đưa ra một số mô hình rất đơn giản như doanh nghiệp một người hay hỗ trợ những vấn đề về mặt sổ sách kế toán, và đề xuất cho phép các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng được lựa chọn những phương pháp tính thuế rất đơn giản theo doanh thu. Dự kiến khoảng trên 99% hộ, cá nhân kinh doanh và khoảng 81% doanh nghiệp có thể áp dụng được hình thức này, qua đó giảm đáng kể chi phí về mặt tính thuế cũng như sổ sách kế toán và minh bạch vấn đề về tính thuế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp nhằm đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đối tượng là thanh niên khởi nghiệp.

Bộ Tài chính mong muốn các bạn thanh niên không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn có khát vọng xây dựng những doanh nghiệp lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và vươn ra tầm khu vực và thế giới.