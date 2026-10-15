Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN) ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi đối thoại với thanh niên với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm". (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi đối thoại với thanh niên với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm". (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi đối thoại với thanh niên với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm". (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà động viên các thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải khai mạc đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu thanh niên tham gia đối thoại với Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm." (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm." (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện thanh niên đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện thanh niên đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)