Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Bến tàu không số K15 Hải Phòng

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại quần thể di tích Bến K15 (phường Đồ Sơn, Hải Phòng). Đây là một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống lịch sử. Ảnh: ĐT.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉnh trang lại vòng hoa trước khi dâng hương. Ảnh: ĐT.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu, lãnh đạo TP Hải Phòng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - tại Bến tàu không số K15. Ảnh: ĐT.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trồng cây lưu niệm tại Bến tàu không số K15. Ảnh: ĐT.

Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP Hải Phòng động viên các cựu chiến binh tại Bến tàu không số K15 và trồng cây lưu niệm tại khu di tích. Ảnh: ĐT.

Thủ tướng và Đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Viết Khản (SN 1927, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng) tại Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn.

Thủ tướng tặng quà cho gia đình ông Lê Viết Khản, một trong những hộ gia đình tiêu biểu, có công với cách mạng tại phường Đồ Sơn. Ảnh: ĐT.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Lê Viết Khản. Ảnh: ĐT.