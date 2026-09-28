Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu dự phiên họp

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên BCĐ tỉnh; tổ giúp việc BCĐ tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp

Theo báo cáo tóm tắt kết quả rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST, CĐS quốc gia, Kế hoạch số 05 ngày 11/7/2026 của BCĐ Trung ương về KHCN, ĐMST, CĐS (Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị), Quyết định số 88 ngày 29/7/2026 của BCĐ của Chính phủ về KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06, hệ thống hiện đang theo dõi 2.011 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57. Trong đó, 1.326 nhiệm vụ đã hoàn thành, 482 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, 176 nhiệm vụ đang triển khai và 27 nhiệm vụ quá hạn.

Đối với Kế hoạch số 05 và Quyết định số 88, trong 92 nhiệm vụ được giao có 4 nhiệm vụ hoàn thành, 82 nhiệm vụ đang thực hiện và 6 nhiệm vụ chung quá hạn. Đến nay, 33/34 địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn BCĐ, chuyển giao chức năng cơ quan thường trực BCĐ sang công an tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp

Tính đến ngày 20/9/2026, tiến độ thực hiện có chuyển biến tích cực. Các bộ, ngành, địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai phiếu lý lịch tư pháp điện tử, học bạ số, tích hợp hơn 34,02 triệu sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và bước đầu triển khai hiệu quả giải pháp xóa vùng lõm sóng tại các địa bàn khó khăn.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn chậm, quá hạn, tập trung ở chính sách hỗ trợ nhân lực chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng; phân bổ, giải ngân kinh phí chuyển đổi số năm 2026 và hoàn thiện cơ chế tài chính, pháp lý phục vụ triển khai phiếu lý lịch tư pháp điện tử cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Lạng Sơn, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách được quan tâm triển khai kịp thời, thường xuyên. Nội dung chỉ đạo bám sát định hướng của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh, góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KHCN, ĐMST, CĐS trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng số và điều kiện bảo đảm cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố. Các cơ sở dữ liệu thường xuyên được xây dựng, cập nhật, làm sạch dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống". Công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng được triển khai nghiêm túc. Nguồn nhân lực, kinh phí được quan tâm duy trì, củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng tại Nghị quyết số 57, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN vào thực tiễn.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác KHCN, ĐMST, CĐS, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, khẩn trương khắc phục các điểm nghẽn, nhất là về thể chế, dữ liệu và hạ tầng số.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, khai thác hiệu quả dữ liệu đã có, không để người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã được số hóa. Cùng với đó, tập trung phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.