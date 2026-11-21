Kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Tiêu Dùng Việt

Rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm

Chỉ thị nêu: Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ.

Cụ thể, các Bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công thực chất gắn với khối lượng hoàn thành, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt; đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán để thu hồi tạm ứng.

Rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình khuyến mại, các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước có tính tập trung, quy mô lớn, các hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm OCOP dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kết hợp hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch.

Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Kết hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình mua sắm - du lịch để kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các hoạt động kích cầu du lịch thông qua liên kết giữa địa phương - doanh nghiệp lữ hành - hãng vận tải - cơ sở lưu trú để xây dựng, giới thiệu và triển khai các gói du lịch với chi phí hợp lý, khuyến khích người dân đi du lịch trong nước dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Kết hợp các chương trình thúc đẩy du lịch nội địa, các hoạt động, sự kiện, văn hóa, lễ hội văn hóa với các chương trình xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước, đặc biệt vào các dịp lễ hội tại các địa phương nhằm gia tăng trải nghiệm đối với dịch vụ, hàng hóa Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. Triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng tốt.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung, kích cầu tiêu dùng và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc sản vùng miền.

Khuyến khích doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ; triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng tốt, góp phần mở rộng đầu ra cho sản xuất trong nước và tăng năng lực cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đặc biệt chú trọng công tác cung ứng hàng hóa cho các vùng bị thiệt hại do thiên tai với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm.

Tổ chức các hội chợ xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh trên địa bàn; kết hợp các chương trình du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao với các chương trình kích cầu tiêu dùng cho các mặt hàng đặc sản, truyền thống của địa phương dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho hàng sản xuất trong nước; thông tin đầy đủ, kịp thời về các chương trình xúc tiến thương mại, các điểm bán hàng bình ổn cho người dân...