Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số vấn đề "nóng" trong giáo dục và đào tạo

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tại Thông báo trên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa; rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông, giải quyết một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trước 25/9

Về cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng khẳng định năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW. Việc đảm bảo đủ sách giáo khoa trước năm học mới đã được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ động chỉ đạo quyết liệt và toàn diện. Tuy nhiên, khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ sách giáo khoa (đến ngày 20 tháng 9 năm 2026 vẫn còn thiếu trên 776 nghìn bản sách giáo khoa).

Những hạn chế, bất cập trong tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối dẫn đến tình trạng thiếu sách giáo khoa có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và cơ sở giáo dục, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác dự báo nhu cầu, cung ứng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn theo cách làm cũ, chưa đổi mới, chưa quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay các biện pháp cấp bách, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành trước ngày 25 tháng 9 năm 2026; trong đó lưu ý thực hiện rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh; tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa, nhất là tại các địa phương hiện đang còn thiếu nhiều sách giáo khoa như: Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hoà, Cần Thơ, Đắk Lắk... Trường hợp cần thiết, chỉ định các đơn vị có năng lực tham gia in ấn sách giáo khoa.

Nghiêm túc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cung ứng không đủ sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa thực hiện ngay các giải pháp phù hợp hỗ trợ học tập cho học sinh không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo quy định; nghiên cứu, tăng cường việc sử dụng sách điện tử; đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả trước ngày 10 tháng 10 năm 2026.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn học đường

Về bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn học đường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; xác định rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, nhất là của chính quyền địa phương các cấp và các cơ sở giáo dục, bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay việc đề xuất cấp có thẩm quyền miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục.

Xử lý các vướng mắc trong sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở các địa phương

Về rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, tổng hợp, tổ chức họp trực tuyến với các địa phương, xác định rõ những hạn chế, bất cập, chủ động có giải pháp xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị cụ thể, tổng hợp báo cáo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2026.

Về rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi, tuyển sinh

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần xác định rõ các hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong nội dung và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa hiện nay; rà soát kỹ, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung nội dung về các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; rà soát các vấn đề về tác giả, chủ biên, bản quyền; trên cơ sở đó, hoàn thiện bộ sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.

Yêu cầu đặt ra đối với việc rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của giáo viên, học sinh ở các vùng, miền; không để có nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông (kiến thức chuyên sâu dành cho tài liệu tham khảo, nâng cao của các môn học); đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh. Trong quá trình thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cầu thị, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy để hoàn thiện.

Cùng với việc rà soát Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi, tuyển sinh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, ảnh hưởng và có lộ trình thực hiện phù hợp, đảm bảo đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học, trình độ của người học và công bằng trong thi cử.

Phấn đấu cung ứng miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa; trong đó bản quyền sách giáo khoa phải được xác định là tài sản của Nhà nước, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền, được phát hành miễn phí cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định; đồng thời tập trung rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục, chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an để xác định cụ thể nhu cầu, số lượng học sinh từng cấp học, lớp học, từng cơ sở giáo dục để phục vụ công tác xác định nhu cầu, bảo đảm phân phối kịp thời, đầy đủ sách giáo khoa; đồng thời cung cấp số liệu cụ thể và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, làm việc trực tiếp với các địa phương để đánh giá, xác định dự toán kinh phí đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách nhà nước thực hiện chủ trương đầu tư bảo đảm đầy đủ trường lớp; đề xuất xây trường ở khu vực khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; bảo đảm trang thiết bị phục vụ dạy và học, bố trí đủ giáo viên và phấn đấu triển khai cung ứng miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029, góp phần tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nhất là các cơ chế, chính sách, quy định mới liên quan đến các hoạt động dạy và học, bảo đảm vệ sinh, an toàn trường học, công khai, minh bạch việc xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề liên quan; đồng thời làm tốt công tác cán bộ, rà soát, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh theo quy định...