Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc thiếu sách giáo khoa

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 494/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Theo Thông báo, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW. Tuy nhiên, đến ngày 20/9, vẫn còn thiếu hơn 776.000 bản sách giáo khoa tại một số địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất và không để tái diễn tình trạng này trong những năm học tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, hoàn thành trước ngày 25/9. Bộ phải rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để bảo đảm mỗi học sinh có đủ sách.

Học sinh lựa chọn sách giáo khoa. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Thủ tướng lưu ý các địa phương hiện còn thiếu nhiều sách giáo khoa như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk... Trường hợp cần thiết, chỉ định các đơn vị có năng lực tham gia in ấn sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT đồng thời phải hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục còn thiếu sách triển khai giải pháp hỗ trợ học sinh, nghiên cứu tăng cường sử dụng sách điện tử và thường xuyên cập nhật tình hình để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027 và xử lý theo quy định. Kết quả phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10/2026.

Kiểm soát chặt bữa ăn học đường, rà soát mạng lưới trường lớp

Về bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn học đường, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Các cơ quan phải xác định rõ trách nhiệm, nhất là của chính quyền địa phương các cấp và cơ sở giáo dục; bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Đối với việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các địa phương, Bộ GD&ĐT phải khẩn trương rà soát, tổng hợp, tổ chức họp trực tuyến với địa phương, xác định rõ hạn chế, bất cập và chủ động xử lý theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được đề xuất, kiến nghị cụ thể, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/10/2026.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT phải xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ và xác định lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Đổi mới chương trình, hướng tới miễn phí sách giáo khoa

Thủ tướng yêu cầu việc rà soát chương trình giáo dục phổ thông phải làm rõ những hạn chế, bất cập trong nội dung và quá trình triển khai hiện nay, theo hướng giảm tải, bảo đảm học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Nội dung chương trình cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung phù hợp các nội dung về nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Đồng thời rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên, bản quyền.

Bộ GD&ĐT phải nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi và tuyển sinh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, có lộ trình phù hợp, bảo đảm đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy học và công bằng trong thi cử.

Chương trình và sách giáo khoa cần phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn dạy học ở các vùng, miền; hạn chế kiến thức chuyên sâu gây áp lực không cần thiết đối với giáo viên, học sinh, qua đó góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh. Quá trình hoàn thiện phải cầu thị, lắng nghe ý kiến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, chuyên gia, nhà khoa học và các nhà giáo trực tiếp giảng dạy.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa. Theo định hướng, bản quyền sách giáo khoa được xác định là tài sản của Nhà nước, do Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền, phát hành miễn phí cho học sinh theo lộ trình.

Bộ cũng được yêu cầu rà soát hệ thống phát hành, cắt giảm khâu trung gian, nghiên cứu giao địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành nhằm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và chi phí mua sách của học sinh.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định chính xác nhu cầu sách giáo khoa đến từng cấp học, lớp học và cơ sở giáo dục. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xác định nhu cầu kinh phí, bảo đảm trường lớp, trang thiết bị, giáo viên và phấn đấu cung ứng miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 71-NQ/TW.