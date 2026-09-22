Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Công điện nêu: Những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài, trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ./.