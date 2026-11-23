Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chính ủy Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2303/QĐ-TTg ngày 21-11-2026 về việc bổ nhiệm Chính ủy Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên, Chính ủy Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa giữ chức Chính ủy Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01-12-2026.
Theo chinhphu.vn
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-chinh-uy-bo-tu-lenh-tac-chien-khong-gian-mang-1065873