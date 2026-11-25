Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trung ương đã có nghị quyết về tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Trong đó, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

MƯỢN CỚ ĐỂ NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM

Tại nghị trường Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vừa diễn ra tại Hà Nội, đại biểu cho rằng, những hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức đòi hỏi Chính phủ có giải pháp căn cơ để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thậm chí mượn cớ đổ lỗi cho những hạn chế bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số.

Trả lời ý kiến đại biểu, Thủ tướng cho hay Ban Bí thư có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ. Chính phủ đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và đã có các nghị định quy định vấn đề này.

Nhưng trên thực tế, quá trình triển khai vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Bắt buộc xem xét, điều chuyển cán bộ nếu không đạt tiến độ công việc. Ảnh minh họa/VnEconomy

Thủ tướng khẳng định, việc đầu tiên mà Chính phủ đã và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới là tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền. Để từ đó có một hệ thống các quy định pháp luật đồng bộ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, bộ, ngành, các cơ quan Trung ương, chính quyền cấp tỉnh và cấp xã.

CÁN BỘ KHÔNG ĐẠT TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC SẼ BỊ ĐIỀU CHUYỂN

Chính phủ cũng đang tiến hành rà soát lại toàn bộ những việc đã phân cấp, phân quyền cho địa phương để xác định rõ những nhiệm vụ chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể làm, những nhiệm vụ phải rà soát lại.

Thủ tướng cho rằng phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Nếu đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ tiến hành những biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, trách nhiệm và rất rõ để tất cả mọi người khi vào vị trí công việc của mình, đã rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh.