Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, ngày 26/11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thủ tướng nêu rõ để tăng trưởng nhanh, bền vững, chúng ta không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng chỉ ra thực tiễn vẫn còn không ít nguồn lực chưa được huy động, khai thác đầy đủ hoặc đang bị ách tắc, lãng phí.

Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, kéo dài thời gian thực hiện; hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trong khi đó, nhiều nguồn lực có giá trị lớn như dữ liệu, tài sản trí tuệ, các giá trị văn hóa, thương hiệu quốc gia và những không gian phát triển mới chưa được nhận diện, đánh giá đầy đủ và khai thác tương xứng với tiềm năng.

Định hướng xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao, Thủ tướng cho biết Đề án sẽ tập trung đánh giá 9 nhóm nguồn lực, trong đó có nhân lực; tài nguyên thiên nhiên; cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội; tài lực.

Bên cạnh đó là nhiều nguồn lực mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; văn hóa, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa chiến lược của quốc gia; thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Bên cạnh đó còn có nguồn lực thể chế và không gian phát triển.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Thủ tướng dẫn chứng cả nước đã xác định thể chế là đột phá chiến lược, trong đó đề cao hiệu quả công tác tổ chức thực thi.

Đồng thời, việc sắp xếp địa giới hành chính với 34 tỉnh, thành phố, không tổ chức cấp huyện đã giúp hình thành không gian phát triển mới, tạo thêm dư địa phát triển của các địa phương, thúc đẩy kết nối, liên kết vùng, các cực tăng trưởng.

Trong khi đó, những kết quả đạt được trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản trị của Chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân, phục vụ phát triển trên các ngành, lĩnh vực.

Về các nguồn lực truyền thống, Thủ tướng nêu rõ: “Đơn cử nguyên vật liệu xây dựng là tài nguyên của đất nước nhưng trước đây địa phương giao hết cho doanh nghiệp. Đến khi thực hiện các dự án của Nhà nước, chi phí nguyên vật liệu lại rất cao. Điều này rất vô lý”.

Cho rằng đây là một ví dụ về việc sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả, đòi hỏi phải rà soát, thay đổi các quy định của pháp luật, Thủ tướng cho hay vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành đánh giá lại nguồn tài nguyên này để phân bổ hiệu quả, với chi phí hợp lý.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải bám sát tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó quán triệt tư duy chuyển mạnh từ “huy động nguồn lực” sang “quản trị nguồn lực quốc gia”.

Theo Thủ tướng, phải xác định cụ thể những điểm nghẽn để tháo gỡ, những nguồn lực có thể phát huy được ngay, những nguồn lực nào phải khơi thông để sử dụng. Từ đó, đề ra giải pháp huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực truyền thống và tiếp cận nguồn lực mới.

Mục tiêu cuối cùng được người đứng đầu Chính phủ chia sẻ là góp phần đổi mới mô hình phát triển đất nước, tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.