Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Ngày 21/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT.

Đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo, thảo luận về các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; phát huy trách nhiệm của chính quyền địa phương tham gia với các nhà trường để bảo đảm chất lượng, an toàn các bữa ăn trường học; đánh giá việc vận hành hệ thống các trường học sau sắp xếp và xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh; vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tiếp tục đầu tư xây dựng các trường mới…

Phát biểu khai mạc và kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa; rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW; trong đó, có những vấn đề cấp bách phải xử lý ngay, có những vấn đề cần xử lý trong thời gian tới, năm học tới.

Về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT và toàn ngành Giáo dục nhìn nhận nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay biện pháp cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo.

Về một số nhiệm vụ cần thực hiện ngay, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 và phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/9/2026, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

"Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục. Những năm tới đây, cũng phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia. Các đồng chí ra tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng để kiểm soát và tổ chức in ấn đồng bộ để đảm bảo cung ứng đủ sách" - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng lưu ý phải làm việc với từng địa phương, thực hiện rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh; tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa thực hiện ngay các giải pháp phù hợp hỗ trợ học tập cho học sinh không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo quy định; đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả trước ngày 10/10/2026.

Nhiệm vụ cấp bách quan trọng khác được Thủ tướng yêu cầu là Bộ GD&ĐT phối hợp với các địa phương, các cơ sở giáo dục triển khai ngay các biện pháp bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn trường học, không để phát sinh tiêu cực; những nơi nào đã làm tốt thì tiếp tục duy trì.

Thủ tướng phát biểu kết luận. Ảnh: chinhphu.vn

Bản quyền sách giáo khoa là của Nhà nước

Về rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các tác giả; bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; sớm hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có 01 bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Yêu cầu đặt ra là phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của đa số giáo viên, học sinh của các vùng, miền; không để chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông có nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông (mà để dành cho tài liệu tham khảo nâng cao của các môn học); đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh như trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn trương triển khai rà soát, xác định rõ các khó khăn, vướng mắc và bất cập trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa hiện nay; trong đó nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD&ĐT tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất, giảm áp lực thi cử, dạy thêm, học thêm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về sách giáo khoa; trước hết là về bản quyền theo tinh thần bản quyền sách giáo khoa là của Nhà nước. Cùng với đó, đánh giá, nắm bắt sát, đúng nhu cầu sách giáo khoa trên cơ sở dữ liệu, đồng thời với quá trình đẩy nhanh hơn nữa hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Nêu rõ mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029 - 2030, nếu điều kiện cho phép thì thực hiện sớm hơn, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính đánh giá nhu cầu, bố trí ngân sách nhà nước hằng năm phát sinh cho việc này để triển khai rất đồng bộ với các cải cách mạnh mẽ về sách giáo khoa; đồng thời tăng cường kiểm soát chi phí bởi đây là mặt hàng thiết yếu phải có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước.

Cùng với rà soát, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa, đổi mới công tác dạy và học, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới công tác thi cử, trên cơ sở đánh giá kỹ tình hình và mục tiêu cuối cùng là bảo đảm công bằng, đánh giá thực chất chất lượng người học; nếu có những điều chỉnh cần thiết thì phải đánh giá tác động rất kỹ và có lộ trình thực hiện để xã hội, người học chuẩn bị…/.