Chủ động di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét

Ngày 26/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 76/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Dự báo từ ngày 27-30/11, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Các địa phương tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Đưa nước sông Đà về hồi sinh các dòng sông nội đô Hà Nội

Ngày 25/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Đề án phấn đấu đến năm 2035 bổ sung nguồn nước bằng các giải pháp ưu tiên tự chảy từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải với lưu lượng đến 120m³/s, từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê đến 28m³/s và từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy đến 200m³/s.

Đáng chú ý, nguồn nước từ sông Đà được định hướng bổ sung dòng chảy để hồi sinh các sông nội đô Hà Nội gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét.

Đến năm 2035, Đề án phấn đấu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp.

Đề án xác định đầu tư xây mới 47 hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung tại lưu vực sông Nhuệ - Đáy và 8 hệ thống tại lưu vực sông Ngũ Huyện Khê; đồng thời phấn đấu huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tối thiểu 70% tổng kinh phí thực hiện Đề án.