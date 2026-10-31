Thủ tướng chỉ đạo ứng phó El Niño, phòng hạn hán, xâm nhập mặn

Cống Cái Lớn được vận hành linh hoạt nhằm kiểm soát nguồn nước, ngăn mặn, giữ ngọt, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn tại An Giang. Ảnh: THÙY TRANG

Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành Chỉ thị số 39/CT-TTg về tăng cường chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Niño năm 2026 - 2027.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái El Niño, dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng; đồng thời có thể xuất hiện mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương cập nhật phương án ứng phó theo các kịch bản nguồn nước và thiên tai, kể cả tình huống bất lợi hơn dự báo; xác định khu vực, đối tượng có nguy cơ chịu tác động cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Các địa phương phải thường xuyên kiểm kê nguồn nước tại hồ chứa, hệ thống thủy lợi và công trình cấp nước sạch; xây dựng phương án dự phòng, kết nối, hỗ trợ giữa các hệ thống cấp nước. Ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt, y tế và các nhu cầu thiết yếu, nhất là tại trường học, bệnh viện, vùng ven biển, miền núi và khu vực thường xuyên thiếu nước.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cần tính toán nguồn nước cho cả mùa khô để điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng và diện tích canh tác; hướng dẫn người dân tích trữ nước, áp dụng tưới tiết kiệm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thủy sản trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ động sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, nạo vét cửa lấy nước, kênh dẫn, lắp đặt trạm bơm dã chiến, xây dựng đập tạm ngăn mặn, trữ nước. Việc vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải linh hoạt, bảo đảm an toàn công trình, đáp ứng nhu cầu nước mùa khô và duy trì dòng chảy hạ du.

Các địa phương cần xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, bố trí lực lượng, phương tiện, nguồn nước theo phương châm “bốn tại chỗ”; tăng cường tuần tra, cảnh báo và xử lý kịp thời nguy cơ cháy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn; xây dựng kịch bản nguồn nước và phương án điều hòa, phân phối nước trên các lưu vực có nguy cơ thiếu hụt, đặc biệt tại Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ. Các bộ, ngành liên quan phối hợp bảo đảm nguồn điện, cấp nước, chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống thiên tai, sử dụng nước và điện tiết kiệm, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do El Niño gây ra.

P.V