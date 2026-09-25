Đồng Nai những ngày tháng 9, bầu trời thường xuyên xám xịt. Những cơn mưa kéo dài từ trưa sang chiều khiến nhiều địa phương bị ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, lao động, sinh hoạt của người dân. Trước thực trạng thời tiết bất thường, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.