Chiều 25/9, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi khảo sát, làm việc với UBND các xã: Tân Gianh, Hòa Trạch, Phú Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình (thuộc đơn vị bầu cử số 18). Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 18; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.