Thủ tướng chỉ đạo NHNN tăng cường thanh tra tín dụng với kinh doanh BĐS, đặc biệt là DN cơ cấu lại nợ

Một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 353 ngày 6/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 là việc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản, tín dụng ngoại tệ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu cơ quan này chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, theo dõi, giám sát dư nợ tín dụng, khả năng trả nợ vay đến hạn của doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là các doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ, tập trung xử lý nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

Cũng như, triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

"NHNN cần quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phổi hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật", Nghị quyết nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026/ (Ảnh: Chinhphu.vn).

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền (lãi suất và tỷ giá, giá trị đối nội và đối ngoại của đồng Việt Nam).

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực uu tiên, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm doanh nghiệp, người dân được thụ hưởng chính sách.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật, không chấp hành chỉ đạo giảm lãi suất cho vay, có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Đồng thời, NHNN có trách nhiệm điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cũng như, tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, thúc đầy tín dụng đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chủ trương của Chính phủ.

NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, Nghị quyết nêu rõ.