Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu cơ chế mới về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Chiều 16/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026, xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

Tại phiên họp, Chính phủ cho ý kiến về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây đều là những nội dung quan trọng, cấp thiết, cần hoàn thiện và thông qua sớm nhằm thể chế hóa chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ quan điểm xuyên suốt là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng; giải quyết đúng, trúng, đến cùng các điểm nghẽn; khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, tạo không gian và dư địa mới. Dù tiến độ rất khẩn trương, Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đặt chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi lên hàng đầu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ loại bỏ tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm; không để những lợi ích này chi phối chính sách. Các quy định phải cụ thể, chặt chẽ, bịt các kẽ hở, vừa bảo đảm mục tiêu quản lý, vừa kiến tạo không gian phát triển, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.

Rà soát các luật về đất đai, nhà ở, bất động sản

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; xử lý triệt để các chồng chéo, bất cập; khơi thông, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự Phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn diện dự thảo, nhất là những nội dung còn ý kiến khác nhau; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, rà soát tính đồng bộ với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật liên quan; đẩy nhanh xây dựng, kết nối dữ liệu đất đai theo hướng minh bạch, thúc đẩy giao dịch trên thị trường; đơn giản hóa thủ tục theo nguyên tắc một đầu mối, một cửa.

Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế về thời hạn sử dụng nhà chung cư, các loại hình nhà ở cho thuê và cơ chế tài chính đi kèm. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phát triển và tiếp cận nhà ở; quy định tiêu chí hạn chế phân lô bán nền, ngăn ngừa đầu cơ và nghiên cứu đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại trong trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng.

Với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế để thị trường bất động sản phát triển công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững; xác định rõ tiêu chí nhận diện hành vi đầu cơ, thao túng thị trường; nghiên cứu cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản bảo đảm và hoàn thiện cơ chế phân quyền cho UBND cấp tỉnh.