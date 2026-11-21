Tăng nguồn cung, kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu

Theo Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công thực chất, gắn với khối lượng hoàn thành, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt; đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nghiệm thu, thanh toán để thu hồi tạm ứng.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương phải rà soát những yếu tố có thể làm tăng giá, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu trong dịp cuối năm; điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào thời điểm này.

Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Một nhiệm vụ khác là tiếp tục kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm thực chất các điều kiện đầu tư, kinh doanh và chi phí tuân thủ; triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh các chương trình trong khuôn khổ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc doanh nghiệp triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng.

Bộ cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Mục tiêu là không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Hỗ trợ doanh nghiệp, tăng sức mua của người dân

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tổng hợp, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; đôn đốc thu hồi tạm ứng; đánh giá thực chất kết quả chấm điểm giải ngân; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư, xử lý vướng mắc của nhà đầu tư; bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, an sinh xã hội và chính sách đối với người có công. Đồng thời, điều hành chính sách thuế, phí hợp lý nhằm giảm chi phí sinh hoạt, tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

Với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Các tổ chức tín dụng được chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và cải tiến công nghệ.

Đáng chú ý, các ngân hàng được khuyến khích phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân để mua sắm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.