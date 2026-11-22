Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị ngày 21/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

Triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường. Ảnh: VGP

Thủ tướng lưu ý bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các Chương trình phát triển thị trường trong nước, các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Bộ Công Thương phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.