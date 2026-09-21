Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm việc thiếu sách giáo khoa

Ngày 21/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Không để học sinh đi học mà không có sách giáo khoa

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; chất lượng, an toàn bữa ăn trường học; vận hành hệ thống trường học sau sắp xếp; hoạt động của các trường phổ thông nội trú liên cấp và công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên.

Về cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đây là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW. Tuy nhiên, khi năm học mới bắt đầu, một số địa phương vẫn còn thiếu sách, với trên 776.000 bản, chiếm khoảng 0,31%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, những hạn chế trong tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối và phân phối sách giáo khoa có cả nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng sách giáo khoa chưa quyết liệt, kịp thời và hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, áp dụng các biện pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, hoàn thành trước ngày 25/9.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định mời các nhà xuất bản, cơ sở in ấn khác tham gia, đáp ứng yêu cầu khẩn cấp, không phụ thuộc vào một đầu mối. Những năm tới cần đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng để kiểm soát.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để bảo đảm mỗi học sinh có đủ sách. Đồng thời, chỉ đạo hỗ trợ học tập phù hợp đối với học sinh còn thiếu sách, không để ảnh hưởng chất lượng dạy và học.

Bộ GD&ĐT cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 10/10/2026.

Hoàn thiện một bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2028-2029

Về rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ trung rà soát nội dung, nhất là các tác giả, bổ sung nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Bộ GD&ĐT được giao xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029. Chương trình cần theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về sách giáo khoa, trước hết về bản quyền theo tinh thần bản quyền sách giáo khoa là của Nhà nước. Việc xây dựng, phát hành cũng cần dựa trên dữ liệu về nhu cầu thực tế, giảm các khâu trung gian và chi phí.

Thủ tướng đặt mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030, nếu điều kiện cho phép có thể thực hiện sớm hơn. Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính được yêu cầu đánh giá nhu cầu, bố trí ngân sách nhà nước hằng năm và tăng cường kiểm soát chi phí.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi cử, bảo đảm công bằng, đánh giá thực chất chất lượng người học; mọi điều chỉnh phải được đánh giá tác động kỹ và có lộ trình phù hợp.

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ động chuẩn bị đủ trường, lớp và giáo viên trên cơ sở dữ liệu học sinh; vận hành hiệu quả các trường phổ thông nội trú liên cấp. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện 108 trường đã khánh thành và đẩy nhanh xây dựng 121 trường còn lại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT phải chuẩn bị kỹ nội dung, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW; đánh giá toàn diện kết quả, chỉ rõ hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp cụ thể. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ vướng mắc, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.