Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030

Thực hiện các kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung triển khai ngay, có kết quả cụ thể các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027, trong đó, yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các hộ gia đình, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030. Ảnh: baochinhphu.vn

Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại các nhà máy nhiệt điện Na Dương 2, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, hằng năm tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), tiết kiệm điện tối thiểu đạt 10% điện năng tiêu thụ.

Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ tại văn bản số 9678/VPCP-CN ngày 23-9-2026 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù miễn trừ tạm thời việc áp dụng quy định về nhiệt độ nước làm mát thải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để chủ động huy động các nhà máy điện nhằm bảo đảm an ninh cung cấp điện trong tình huống khẩn cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Điện lực.

Về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian 2028-2030 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương Trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, chủ tịch, tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện đã, đang và cần phải triển khai đầu tư trong thời gian tới để thống nhất danh mục các dự án giao cho các tập đoàn nhà nước phải đảm nhận để bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ điện.

Trực tiếp làm việc với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ triển khai các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành theo đúng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương khẩn trương đề xuất các dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo phân cấp quy mô công suất theo quy định pháp luật về điện lực, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.