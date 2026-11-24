Hiện trường vụ nổ. Ảnh: CP

Công điện được gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND TP. Hà Nội cùng UBND các tỉnh, thành phố.

Văn bản nêu rõ: Khoảng 8h ngày 24/11/2026, vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bước đầu xác định làm 3 người tử vong và 11 người bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần có giải pháp phù hợp để chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất giúp gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội tập trung cứu chữa, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nạn nhân.

Nhận định từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu vui chơi, giải trí và sử dụng dịch vụ - đặc biệt là dịch vụ ăn uống - của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự và cháy, nổ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng an toàn, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Công điện cũng nhấn mạnh mỗi cơ sở, hộ kinh doanh và người dân cần nêu cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.