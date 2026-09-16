Thủ tướng chỉ đạo khẩn sau vụ cháy làm 5 người tử vong tại Hà Nội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, khiến 5 người tử vong.

Theo Công điện, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16/9, vụ cháy xảy ra tại căn nhà dân ở địa chỉ trên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình những người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập tắt đám cháy. Nguồn: PC07

Trước hậu quả nghiêm trọng của vụ cháy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

UBND thành phố Hà Nội được yêu cầu phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm, nếu có, theo quy định của pháp luật.

Công điện cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi cả nước. Thời gian qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng Nhân dân.

Tuy nhiên, trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, các địa phương cần triển khai nghiêm Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ.

Đáng chú ý, Công điện nhấn mạnh yêu cầu đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng; xác định đây không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức, nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Các cơ quan chức năng cần khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, dứt khoát, nhất là khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.