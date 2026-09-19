Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực cung ứng SGK

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT huy động tất cả nguồn lực cung ứng đầy đủ SGK. Ảnh: Hoài Bảo.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9561/VPCP-KGVX ngày 19/9/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng SGK năm học 2026-2027.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương và NXB Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của Thủ tướng tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026, cũng như các văn bản số 9481/VPCP-KGVX ngày 17/9 và số 467/TB-VPCP ngày 10/9.

Trong đó, Bộ GD&ĐT cần tập trung huy động tất cả nguồn lực, điều tiết ngay việc cung ứng, tổ chức in ấn và phân phối đầy đủ SGK đến các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng SGK, đồng thời không được để xảy ra tình trạng thiếu SGK phục vụ việc học tập của học sinh.

Bộ GD&ĐT phải hoàn thành việc cung ứng SGK và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9/2026.

Bên cạnh yêu cầu xử lý tình trạng thiếu SGK trong năm học 2026-2027, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD&ĐT khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải.

Theo chỉ đạo, chương trình cần lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh học tập và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực cần thiết. Nội dung giáo dục cần chú trọng đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Bộ GD&ĐT đồng thời được yêu cầu rà soát, hoàn thiện SGK theo hướng thiết thực, hiệu quả và kịp thời điều chỉnh những bất cập.

Việc rà soát, hoàn thiện này phải thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29/8/2026. Bộ GD&ĐT được giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh trong tháng 12/2026.