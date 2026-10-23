Thủ tướng chỉ đạo cấp bách bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030

Việc bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Ảnh: MOIT.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp cấp bách bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030.

Công văn nêu rõ: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và cấp đủ điện là nền tảng quyết định hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị. Trước đó, ngày 12/10/2026, Thủ tướng đã họp, chỉ đạo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026 – 2030 gắn với điều chỉnh Quy hoạch điện 8 (Thông báo số 531/TB-VPCP ngày 17/10/2026).

Thực hiện kết luận Trung ương, Nghị quyết Bộ Chính trị và chỉ đạo của Lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo cấp điện năm 2027 và các năm tiếp theo; phân công hoặc đề xuất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương kèm thời hạn hoàn thành để giám sát, kiên quyết không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào

GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM NGUỒN ĐIỆN NĂM 2027

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu tại hộ gia đình, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026; khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm tải giờ cao điểm, tự chủ nguồn cấp tại chỗ; đề xuất Chính phủ, Thủ tướng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, nhất là các tỉnh miền Bắc (rõ số lượng, mốc tiến độ vận hành) trước ngày 30/10/2026. Đây là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản, tự tiêu theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại các nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 và Quảng Trạch I trong năm 2026.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Ảnh: EVN.

Rà soát, đôn đốc và đề xuất Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, tập đoàn triển khai ngay dự án điện mặt trời tập trung, mặt trời nổi trên hồ thủy điện (nhất là khu vực miền Bắc như hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La,...) và lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất đã có trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đầu tư hệ thống BESS tại trạm biến áp và các vị trí phù hợp, vận hành ngay năm 2027.

Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành chính sách phát triển nhanh hệ thống BESS; cơ chế khuyến khích lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu kết hợp BESS tại các khu, cụm công nghiệp, nhất là tại miền Bắc, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, hằng năm tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), tiết kiệm điện tối thiểu đạt 10% điện năng tiêu thụ.

Triển khai đồng bộ chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải; tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải vào khung giờ cao điểm; đưa tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống dưới 6%.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Công văn số 9678/VPCP-CN ngày 23/9/2026 về cơ chế đặc thù miễn trừ tạm thời quy định giới hạn nhiệt độ nước làm mát xả thải, trình Thủ tướng phê chuẩn nhằm chủ động huy động nguồn điện trong tình huống khẩn cấp theo khoản 3 Điều 53 Luật Điện lực.

CHỦ ĐỘNG PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian 2028-2030 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát hệ thống dự án nguồn, lưới truyền tải đang và sẽ triển khai; thống nhất danh mục dự án trọng điểm giao các tập đoàn nhà nước đảm nhận.

Từng dự án phải làm rõ tiến độ, mốc vận hành thương mại, nguồn vốn, vướng mắc và thẩm quyền giải quyết. Đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư công trình cấp bách (nếu cần), báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10/2026.

Trực tiếp làm việc với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ từng công trình, bám sát Quy hoạch điện 8 điều chỉnh; xác định các mốc vận hành và ký cam kết bằng văn bản gửi Bộ Công Thương để giám sát. Với dự án không bảo đảm tiến độ, Bộ Công Thương phối hợp UBND cấp tỉnh quyết định phương án thay thế; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng.

Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện việc điều chỉnh Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ trì đề xuất danh mục dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo phân cấp công suất quy định tại pháp luật về điện lực, trình Thủ tướng phê chuẩn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thủ tục cấp phép, lựa chọn nhà đầu tư tại các địa phương; kiên quyết chấm dứt buông lỏng sau cấp phép, xử lý nghiêm nhà đầu tư chậm trễ, chây ỳ; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để dự án trong quy hoạch chậm tiến độ.

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vừa đem lại lợi ích kinh tế, vừa bảo đảm an ninh năng lượng bền vững. Ảnh: EVNNPC.

Việc bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Bộ Công Thương cần nêu cao tinh thần chủ động, không trông chờ, ỷ lại hay đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về năng lượng, điện, chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành chính sách địa phương hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; tăng cường hậu kiểm, thanh tra, đôn đốc các chủ đầu tư đã được cấp chứng nhận đầu tư thi công đúng tiến độ cam kết; kiên quyết xử phạt hoặc thu hồi đối với dự án vi phạm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng nếu dự án chậm đi vào vận hành.

Chỉ đạo chủ đầu tư lập tiến độ đường găng cụ thể cho từng công trình phù hợp Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, cam kết văn bản gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, theo dõi, giám sát. Định kỳ hằng quý báo cáo tiến độ về Bộ Công Thương; kết quả thực hiện nhiệm vụ này là căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các địa phương.

Thủ tướng đề nghị các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy sát sao chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo trên, triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030.