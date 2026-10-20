Thủ tướng chỉ đạo các địa phương: Chủ động 'đặt hàng' thanh niên và trí thức trẻ giải quyết bài toán phát triển

Chủ động 'đặt hàng' thanh niên và trí thức trẻ giải quyết bài toán phát triển. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Đề xuất để thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Theo Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 19/10/2026 do Văn phòng Chính phủ phát đi kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Kết luận số 62-KL/TW ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và Thông báo số 123-KL/TW ngày 16/7/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Khẩn trương chủ trì xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận số 105-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cao chất lượng công tác theo dõi, dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, nhất là các ngành, nghề mới và các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn; chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số; rà soát cơ chế, chính sách hiện hành về giải quyết việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền trong Quý I năm 2027.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn đề xuất để lực lượng thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược ở một số lĩnh vực cụ thể phù hợp năng lực, khả năng của các bạn thanh niên, góp phần giải quyết một số bài toán lớn của đất nước, các bộ, ngành và địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn kêu gọi các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ tham gia vào các thiết chế, cơ chế nghiên cứu đã được Nhà nước xây dựng, những trung tâm thí nghiệm, cơ sở hạ tầng dùng chung phục vụ cho mục đích nghiên cứu; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa liên kết 3 Nhà: Nhà nước – Viện, trường – Doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Khơi thông nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Tiếp thu hợp lý ý kiến của thanh niên do Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổng hợp đối với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện các cơ chế, chính sách khả thi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hỗ trợ được cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp một người do thanh niên làm chủ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để mở rộng cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh tại nông thôn; báo cáo cấp có thẩm quyền trong Quý I năm 2027.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ, thanh niên tham gia triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại các vùng khó khăn.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.

Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sinh kế và việc làm bền vững tại địa phương. Tạo điều kiện cho thanh niên, các doanh nghiệp trẻ tham gia và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...