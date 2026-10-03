Thủ tướng chỉ đạo bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu

Sáng 3/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành uỷ, Tỉnh ủy, lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới. Đánh giá khái quát, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, khá toàn diện.

Nổi bật là xây dựng thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển; các động lực tăng trưởng ngày càng được tăng cường, các nguồn lực được khơi thông, phân bổ, sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao có bước phát triển mới; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng, những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Khẳng định chúng ta đã huy động tổng lực các nguồn lực cho tăng trưởng, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý III, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng và tăng trưởng chung của cả nước, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tây Ninh, Điện Biên, Lai Châu...; nhiều địa phương dự kiến tăng trưởng cao hơn mục tiêu đề ra; một số địa phương dù chưa đạt như kịch bản nhưng đã rất nỗ lực, cố gắng.

Theo Thủ tướng, những kết quả này là nền tảng quan trọng để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. "Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn một số khó khăn, thách thức. Cụ thể, điều hành kinh tế vĩ mô chịu áp lực ngày càng lớn; tăng trưởng cao nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; áp lực lạm phát rất lớn. Một số địa phương, cực tăng trưởng chưa đạt tăng trưởng như kỳ vọng, các động lực tăng trưởng truyền thống chưa được phát huy mạnh mẽ. Mặt bằng lãi suất còn tương đối cao; doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn khó tiếp cận vốn, tín dụng. Một số dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm. Tính chung 9 tháng vẫn nhập siêu tương đối cao.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có mặt chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là công nghệ chiến lược chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ… chưa được xử lý triệt để; thiên tai, thời tiết cực đoan khó lường; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, ma túy... còn phức tạp.

Bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các giải pháp đã được nêu đầy đủ trong báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương cũng đã có chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét.

Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%; đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Về các nhiệm vụ chung với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu căn cứ chương trình làm việc của Chính phủ, các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 18, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trình Quốc hội, ban hành đầy đủ, đúng hạn văn bản quy định chi tiết.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các địa phương tích cực tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển các khu kinh tế đặc biệt theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài; yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó: Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc…; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu; không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao; hoàn thành "100 ngày cao điểm" xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với thế mạnh của các ngành, địa phương.

Thủ tướng chỉ đạo chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn, an ninh mạng.