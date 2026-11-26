Công điện nêu, theo dự báo của cơ quan chức năng, từ ngày 27-30/11, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ) có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất.

7 tỉnh, thành ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Đồng thời, các địa phương rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với các địa phương chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.