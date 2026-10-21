Thủ tướng: Chấm dứt mua bán xăng dầu lòng vòng

Ngày 21/10, Văn phòng Chính phủ truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Thủ tướng lưu ý dự thảo phải đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu thị trường, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Việc thực hiện cần có lộ trình phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông, hướng tới xây dựng hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch và hiệu quả.

Khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông. Ảnh minh họa.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cơ chế mới phải bảo đảm Nhà nước có khả năng kiểm soát, giám sát các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, đồng thời có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu đã được chỉ ra qua công tác thanh tra; không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Sau khi lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan về dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương tiếp thu, giải trình đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ theo đúng thời hạn được giao.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Nghị định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo lập thị trường vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo dự thảo, Nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thay vào đó, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được chủ động quyết định, công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình theo công thức giá quy định tại Nghị định.

Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân phải kê khai giá và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.