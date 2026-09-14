Thủ tướng Carney: Canada tìm kiếm 'liên minh độc đáo' với EU

Thủ tướng Canada Mark Carney hôm Chủ nhật cho biết, ông đang thúc đẩy mối quan hệ gần gũi chưa từng có với Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm sự phụ thuộc vào nước láng giềng, nhưng không hướng tới việc gia nhập khối.

"Chúng tôi không tìm cách trở thành thành viên của Liên minh châu Âu", ông Carney nói với các phóng viên tại Liên hoan phim quốc tế Toronto.

"Điều chúng tôi đang tìm kiếm (và sẽ bắt đầu thảo luận) là một liên minh độc đáo giữa Canada và Liên minh châu Âu", ông nói. "Chúng ta chia sẻ những giá trị giống nhau, có cùng các ưu tiên và sở hữu những thế mạnh bổ trợ cho nhau".

Lời làm rõ của ông Carney được đưa ra sau khi Wall Street Journal đưa tin ông đang xem xét khả năng Canada trở thành "thành viên liên kết" của khối. Tờ báo cho biết, EU cởi mở với ý tưởng trao cho Canada quy chế thành viên liên kết - một quy chế mà khối sẽ phải xây dựng riêng cho quốc gia Bắc Mỹ này.

Canada đã tăng cường mối quan hệ thân thiết với EU. (Ảnh: Andrej Ivanov/AFP)

Sứ mệnh EU của ông Carney

Những phát biểu trên được đưa ra trước chuyến thăm Pháp dự kiến của Thủ tướng Canada trong tuần này.

Tại Strasbourg, Pháp, ông Carney sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ đầu tiên tham dự phiên trình bày về "Tình hình Liên minh châu Âu", trước khi có bài phát biểu riêng tại Nghị viện châu Âu.

Canada hiện đã trở thành quốc gia ngoài EU đầu tiên tham gia chương trình mua sắm quốc phòng của khối, trong khi ông Carney cũng tham gia thúc đẩy việc Canada gia nhập Cuộc thi Ca khúc Eurovision năm 2027.

Trong khi đó, Montreal dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU-Canada, nơi ông Carney cho biết các cuộc thảo luận sẽ bắt đầu nhằm xây dựng một "quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ, sâu sắc hơn nhiều".

Mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Canada và EU diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang ở giữa cuộc chiến thương mại leo thang với đối tác thương mại lớn nhất và cũng là nước láng giềng, Mỹ.

Thế Hải (Theo DW, Reuters)