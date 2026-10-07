Thủ tướng Canada sắp thăm Thổ Nhĩ Kỳ, thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại

Văn phòng Thủ tướng Canada ngày 6/10 xác nhận ông Mark Carney sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-23/10. Theo kế hoạch, ông Carney sẽ tới thủ đô Ankara hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, sau đó tới Istanbul gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp.

Đây sẽ là chuyến thăm song phương đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ của một Thủ tướng Canada đương nhiệm, trong bối cảnh Ottawa đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại với các đối tác ngoài Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của Canada.

Phát biểu khi công bố chuyến thăm, Thủ tướng Carney đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là “một đồng minh NATO quan trọng và đối tác G20, với tiềm năng to lớn để tăng cường hợp tác kinh tế”. Ông cho biết Canada và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác nhằm tăng cường ổn định, an ninh và thịnh vượng cho người dân hai nước.

Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO năm 1952 và cùng Canada là thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Với vị trí nằm giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đóng vai trò cầu nối về kinh tế và ngoại giao giữa các nước phương Tây với khu vực Trung Đông và Trung Á.

Chuyến thăm nằm trong nỗ lực của chính quyền Thủ tướng Carney nhằm đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế của Canada trong bối cảnh nước này tìm cách giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Trong những tháng gần đây, ông Carney đã thăm Ấn Độ và Trung Quốc, đồng thời trở thành Thủ tướng Canada đầu tiên trong 25 năm thăm Saudi Arabia vào tháng 7.

Theo kế hoạch, tại Ankara, ông Carney sẽ thảo luận với Tổng thống Erdogan về các vấn đề song phương và quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tại Istanbul, Thủ tướng Canada dự kiến gặp đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế và thương mại.

Văn phòng Thủ tướng Canada chưa công bố danh sách cụ thể các doanh nghiệp hoặc nội dung chi tiết của chương trình làm việc tại Istanbul.