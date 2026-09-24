Thủ tướng Canada nói đã chuẩn bị cho kịch bản bị Mỹ tấn công

Theo Globe and Mail, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 23/9 tuyên bố chính phủ của ông đã chuẩn bị cho kịch bản Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái quân sự với Canada, nhưng nhấn mạnh rằng đây chỉ là "rủi ro đuôi cực trị".

"Canada đang thực hiện các bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong một số lĩnh vực công nghệ chủ chốt, bao gồm vệ tinh không gian và máy bay chiến đấu, qua đó giảm nguy cơ bị tổn thương trước các nguy cơ tiềm tàng từ Mỹ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn là đối tác tốt của Mỹ, ngay cả khi họ có một tổng thống mới trong tương lai", ông Carney cho biết.

Khi được hỏi về những cảnh báo của Tổng thống Trump về việc biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ, Thủ tướng Carney trả lời: "Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng khả năng Mỹ tiến hành hoạt động quân sự. Tất nhiên, kịch bản này chỉ là rủi ro đuôi cực trị, nhưng sẽ là thiếu trách nhiệm nếu không có phương án chuẩn bị trước".

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: X/@MarkJCarney

"Rủi ro đuôi cực trị" là thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và quản lý rủi ro, chỉ một sự kiện rất hiếm xảy ra nhưng có thể gây thiệt hại khổng lồ.

Tuy vậy, Thủ tướng Carney nhấn mạnh rằng ông vẫn thường xuyên liên lạc với Tổng thống Trump, ngay cả khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên đổ vỡ vào tháng trước. "Chúng tôi vẫn còn cơ hội nối lại đàm phán với Mỹ nhằm khôi phục thỏa thuận thương mại đã đổ vỡ vào cuối tháng 8. Tôi tin tưởng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận cùng có lợi", ông Carney nói.

Tuyên bố của Thủ tướng Carney được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Canada và Mỹ đang liên tục leo thang. Nhà Trắng hôm 8/9 đã thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu đối với một số sản phẩm từ sữa, xe máy và hầu hết các loại đồ uống có cồn xuất xứ Canada từ ngày 29/9 tới, đồng thời loại bỏ các sản phẩm của Canada khỏi các hợp đồng lớn, dài hạn của chính phủ Mỹ. Động thái của Washington nhằm đáp trả việc Canada bắt đầu triển khai các mức thuế trả đũa mới nhất vào lượng hàng hoá trị giá 20 tỷ USD của Mỹ từ ngày 8/9.