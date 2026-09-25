Thủ tướng Canada Mark Carney đón, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thủ tướng Canada Mark Carney đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Canada Mark Carney đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Canada Raymonde Gagne. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Canada Francis Searpaleggia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chứng kiến các văn kiện hợp tác giữa 2 nước đã được ký kết. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)