Thủ tướng Canada đón, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thủ tướng Canada Mark Carney đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Canada Mark Carney đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Canada Raymonde Gagne. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Canada Francis Searpaleggia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chứng kiến các văn kiện hợp tác giữa 2 nước đã được ký kết. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.