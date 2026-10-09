Thủ tướng Canada bác lời kêu gọi các tỉnh tách khỏi liên bang

Thủ tướng Canada Mark Carney trong một cuộc họp với các lãnh đạo địa phương. Ảnh: Trang thông tin của Thủ tướng Canada

Phát biểu tại thành phố Sherbrooke, tỉnh Quebec, Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh rằng người dân Canada có quyền tự quyết định tương lai và những ưu tiên của mình. Ông cho rằng, người dân cần được tự do gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa mà không chịu sự can thiệp từ chính phủ nước ngoài hoặc các tập đoàn công nghệ lớn.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Elon Musk đăng bài ủng hộ Quebec tách khỏi Canada, đồng thời cho rằng Alberta và Saskatchewan cũng nên rời liên bang. Bình luận của ông Musk xuất hiện ngay sau chiến thắng của đảng Parti Québécois, lực lượng theo đuổi mục tiêu độc lập cho Quebec, trong cuộc bầu cử cấp tỉnh ngày 5-10.

Phát biểu của ông Musk nhanh chóng vấp phải phản ứng từ các nhà lãnh đạo Canada. Thủ hiến Saskatchewan Scott Moe đáp lại bằng một từ ngắn gọn trên mạng xã hội X: “Không”. Trong khi đó, Thủ hiến Alberta Danielle Smith cũng bác bỏ quan điểm cho rằng, tỉnh này sẽ có lợi hơn nếu tách khỏi Canada.

Tại Quebec, kết quả bầu cử mới nhất đưa vấn đề độc lập trở lại tâm điểm tranh luận chính trị. Tuy nhiên, chiến thắng của Parti Québécois chưa thể được xem là sự ủy quyền rõ ràng của cử tri cho việc tách khỏi Canada.

Đảng này giành khoảng 28% số phiếu phổ thông và không đạt đa số ghế tại cơ quan lập pháp tỉnh để tự thành lập chính quyền. Lãnh đạo đảng Parti Québécois, ông Paul St-Pierre Plamondon, từng cam kết tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập, nhưng cho biết kế hoạch này sẽ được trì hoãn cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm sở.

Theo kết quả các cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ Quebec độc lập hiện vào khoảng 30%. Nhiều nhà phân tích nhận định, kết quả bầu cử phản ánh phần lớn sự bất mãn của cử tri đối với chính quyền đương nhiệm hơn là một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ việc ly khai. Vì vậy, dù lực lượng chủ trương độc lập giành được lợi thế trong cuộc bầu cử, triển vọng tách khỏi Canada vẫn còn phụ thuộc vào thái độ của cử tri và những diễn biến chính trị tiếp theo.

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