Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Vương quốc Campuchia ngày 9/10/2026 tại Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 25/11 ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 đến 29/11/2026.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, được tổ chức ngày 9/10/2026, ở Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tháp tùng Thủ tướng Hun Manet, có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron; cùng nhiều bộ trưởng, các quan chức cấp cao chính phủ và đại diện của Phòng Thương mại Campuchia và Hiệp hội Oknha Campuchia.

Theo thông cáo, với chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”, Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 sẽ đánh giá những tiến bộ đã đạt được và tìm cách thúc đẩy kết nối khu vực, đổi mới và phát triển bền vững và toàn diện.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 được tổ chức với chủ đề “Kết nối CLMV-khai thác tiềm năng-xây dựng tương lai thịnh vượng”, sẽ đánh giá những thành tựu hợp tác CLMV và vạch ra hướng đi tương lai. Dựa trên tinh thần hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp và đối tác kinh tế, Hội nghị sẽ tập trung làm sâu sắc thêm hợp tác thiết thực, tăng cường kết nối tiểu vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích của người dân bốn nước. Hội nghị sẽ kết thúc với lễ bàn giao chức Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV từ Việt Nam sang Campuchia.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cũng cho biết, bên lề các Hội nghị cấp cao, Thủ tướng Hun Manet sẽ có các cuộc gặp song phương với các đối tác để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.